لا تترك مكانا للفلسطينيين والمتبقي أنقاض.. “سي إن إن” تكشف تفاصيل خطة إسرائيل “لغزو” غزة و 5 خرائط فضحت المخطط

وكالات / سما/
نشرت شبكة “سي إن أن” الأمريكية تقريرا مفصلا حول الخطة الإسرائيلية لغزة قطاع غزة تمهيدا للإخلاء والتهجير، وقالت في تقريرها، حتى قبل بدء حرب إسرائيل على غزة، كانت هذه المنطقة من أكثر المناطق كثافة سكانية على وجه الأرض، حيث وصفها مسؤولو الأمم المتحدة بأنها “سجن مفتوح”. أما الآن، فتُوسّع القوات الإسرائيلية نطاق عملياتها، حاشدةً السكان في رقعة أرضٍ تتقلص باستمرار.
وتقول، يهدف الهجوم العسكري الإسرائيلي الأخير، المسمى “عربات جدعون”، إلى “السيطرة” على القطاع نهائيًا، كما وصفه أحد وزراء الحكومة. وقد صدرت أوامر إخلاء أو صُنّفت منطقة عسكرية لما يقرب من 80% من القطاع منذ 18 مارس/آذار، عندما انتهكت إسرائيل وقف إطلاق النار مع حماس، وفقًا للأمم المتحدة. ومنذ ذلك الحين، تتبنى إسرائيل سياسةً مُعلنةً – بدعمٍ من الولايات المتحدة – لتشجيع إعادة توطين سكان غزة.
وفي إطار “العملية المُكثّفة”، صرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه سيتم تهجير جميع سكان غزة – حوالي مليوني شخص – إلى جنوب القطاع الذي تبلغ مساحته 140 ميلًا مربعًا.
ويزعم الجيش الإسرائيلي أن العملية تهدف إلى تدمير حماس وتحرير الرهائن. في غضون ذلك، صرّح وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، بأن العملية قد تؤدي إلى سيطرة كاملة على القطاع.
وقال بعد موافقة مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي على الحملة الموسعة: “سنسيطر أخيرًا على قطاع غزة”.
-تهجير الفلسطينيين
وفقًا للأمم المتحدة، صدرت أوامر إخلاء أو صُنفت منطقة عسكرية لما يقرب من 80% من القطاع منذ 18 مارس، عندما انتهكت إسرائيل وقف إطلاق النار مع حماس، ومنذ ذلك الحين تتبنى إسرائيل سياسة معلنة بدعم من الولايات المتحدة لتشجيع إعادة توطين سكان غزة.
وفي إطار العملية المكثفة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن “سكان غزة بالكامل سيتم تهجيرهم إلى الجنوب من المنطقة التي تبلغ مساحتها 140 ميلًا مربعًا”.
وصرّح وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، بأن العملية “قد تؤدي إلى سيطرة كاملة على القطاع”.
-%80 من غزة تحت “أوامر إخلاء”
وفقًا لشبكة “سي إن إن” الأمريكية، منذ أن انتهكت إسرائيل وقف إطلاق النار في منتصف مارس، أصبحت هناك منطقة محظورة تمتد على مسافة 2 إلى 3 كيلومترات داخل حدود غزة البرية، بما في ذلك منطقة عازلة بعرض كيلومتر واحد بجوار الأراضي الإسرائيلية، حيث تم تدمير المنازل والمصانع والأراضي الزراعية بشكل منهجي.
وأُنشئ ممر عسكري آخر في أوائل أبريل، وهو “ممر موراج” الذي رسمته إسرائيل في رفح، بهدف معلن هو “تقسيم القطاع”.
ويُعدّ هذا الممر واحدًا من أربعة مسارات على الأقل أنشأها جيش الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على غزة، حيث يهدم ويزيل جميع المباني والأراضي الزراعية لإفساح المجال له.
أصدرت قوات الاحتلال ما لا يقل عن 31 أمرًا بالإخلاء منذ 18 مارس من هذا العام، شملت مناطق واسعة من القطاع، بمعدل أمرين يوميًا أحيانًا.
في شمال غزة، رافقت هذه الأوامر مؤخرًا تعليمات بالتحرك جنوبًا، رغم استمرار الهجمات هناك أيضًا، وهذا الأسبوع، أصدر جيش الاحتلال أوامر إخلاء لمعظم جنوب غزة، مع توجيهات بالتوجه نحو منطقة المواصي، تحسبًا لما وصفه المتحدث باسمه بأنه “هجوم غير مسبوق”.
-المتبقي أنقاض
معظم المناطق المتبقية التي لم تصدر فيها أوامر إخلاء أو عسكرة، تضررت بشدة، أظهر تقييم أجراه مركز الدراسات العليا بجامعة مدينة نيويورك أن 60% من المباني دُمِّرت، بينما أفادت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أن 92% من المنازل إما تضررت أو دُمرتن وأيضًا فإن 68% من الطرق تضررت، مما يزيد من تعقيد نقل المساعدات في القطاع.
وفيما يتعلق بالأراضي الزراعية، وجد تقرير نُشر في مجلة علوم الاستشعار عن بُعد أن نحو 80% من المحاصيل الشجرية -مثل الزيتون وأشجار الفاكهة- مُتضررة على الأرجح، بالإضافة إلى 65% من الصوبات الزراعية المُستخدمة لزراعة المحاصيل الغذائية مثل الطماطم والخيار والفلفل والفراولة.
كما أفادت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) بأن جميع الأراضي الزراعية في رفح، وتقريبًا جميع الأراضي الزراعية في المحافظات الشمالية، غير قابلة للوصول.
يُذكر أن منطقة المواصي بخان يونس، حيثُ أمر جيش الاحتلال العديد من السكان بالتوجه إليه، هي شريط ساحلي ضيق جنوب غزة، وكانت في السابق أرضًا زراعية ريفية، وبحلول فبراير، أصبحت المنطقة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في غزة.