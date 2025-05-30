صور ..بلدية باري تمنح الصحفي الدحدوح أرفع وسام في إيطاليا لتغطيته حرب غزة

روما/ وكالات/

منحت بلدية مدينة باري الإيطالية، الزميل الصحفي وائل الدحدوح مفتاح المدينة وهو أرفع وسام في ايطاليا تكريماً لشجاعته ودوره في نقل الحقيقة وشجاعته المهنية والإنسانية في تغطية الحرب على قطاع ‫غزة وذلك تزامنا مع فعاليات حفل جوائز الصحافة الأوروبية لعام 2025.

‏وأكد عمدة المدينة، في وثيقة التكريم الرسمية، أن تسليط الضوء على الجرائم التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي منذ 19 شهراً ضد الشعب الفلسطيني، لم يكن ممكنا لولا شجاعة صحفيين أمثال الاعلامي وائل الدحدوح الذي وصفه بالصوت الحر وأحد أكثر الصحافيين مصداقية وتأثيرا في زمننا.

‏وجاء في قرار بلدية باري أن منح هذا التكريم يمثل اعترافا برمز من رموز الصحافة الحرة في غزة، وصوتا صادقا تحدى محاولات طمس الحقيقة، رغم المآسي الشخصية التي ألمت به، ليستمر في إيصال صوت شعبه إلى العالم.

‏وأشارت البلدية إلى أن تسليم مفتاح المدينة لوائل الدحدوح يجسد دعم مدينة باري للشعب الفلسطيني ورفضها لما وصفته بـخطة الإبادة والتدمير المنهجية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي، إلى جانب إنكار الحقوق الأساسية للفلسطينيين.

وعبّر الدحدوح عن شكره وامتنانه لهذا التكريم الذي اعتبره تكريما للصحافيين في فلسطين وخصوصاً شهداء الحقيقة في قطاع غزة الذين يدفعون أبهظ الأثمان وهم يؤدون واجبهم الإنساني والمهني والأخلاقي في نقل الحقيقة للعالم.

يشار إلى أن الزميل الدحدوح لايزال يخضع لبرنامج علاج مكثف إثر إصابته جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدفه مع زميله الشهيد المصور التلفزيوني في قناة الجزيرة، سامر ابو دقة، في خان يونس في جنوب قطاع غزة.