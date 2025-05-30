الاحتلال يعلن اغتيال " محمد جمول قائد وحدة الصواريخ في قطاع الشقيف بحزب الله"

بيروت /سما/

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، "اغتيال محمد علي جمول، قائد الوحدة الصاروخية في قطاع الشقيف في حزب الله اللبناني"، وذلك في منطقة دير الزهراني، على حد قوله.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "جمول، دفع بمخططات إطلاق قذائف صاروخية عديدة نحو الجبهة الداخلية في إسرائيل"، مؤكدًا أنه "تورط في الآونة الأخيرة، في محاولات إعادة إعمار بنى تحتية إرهابية تابعة لحزب الله في المنطقة".

وأضاف بيان الجيش الإسرائيلي أن "أنشطة محمد علي جمول، شكلت خرقا فاضحا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان"، على حد زعمه".