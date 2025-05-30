فرنسا تحظر التدخين في معظم الاماكن الخارجية

باريس/سما/

قالت وزيرة الصحة الفرنسية إن فرنسا ستحظر التدخين في جميع الأماكن الخارجية التي يرتادها الأطفال، بما في ذلك الشواطئ والمتنزهات ومواقف الحافلات.

وستتضمن القيود إنشاء محيط خارج المدارس حيث لن يتمكن أفراد الجمهور من تدخين السجائر.

وقالت وزيرة الصحة كاثرين فوتران في مقابلة مع صحيفة "أويست فرانس" إن "التبغ يجب أن يختفي حيث يوجد الأطفال".

وأضافت أن حرية التدخين "تتوقف حيث يبدأ حق الأطفال في تنفس هواء نظيف".

سيدخل حظر التدخين في الهواء الطلق حيز التنفيذ في الأول من يوليو/تموز. وسيشمل هذا الحظر جميع الأماكن التي يمكن أن يتواجد فيها الأطفال، مثل "الشواطئ والحدائق العامة وخارج المدارس ومحطات الحافلات والأماكن الرياضية"، حسبما قالت السيدة فوتران

وسيتم استثناء شرفات المقاهي من الحظر، الذي لن يمتد أيضًا إلى السجائر الإلكترونية.

وأضافت فوتران أن المدارس المتوسطة والثانوية تخضع أيضًا للوائح الجديدة لمنع الطلاب من التدخين أمام المباني.

ورفضت استبعاد فرض حظر على التدخين لمن هم دون سن 18 عاما. وقالت السيدة فوتران: "أنا لا أستبعد أي شيء لنفسي في المستقبل".

ويقدر عدد الأشخاص الذين يموتون بسبب المضاعفات الصحية المرتبطة بالتبغ في فرنسا بنحو 75 ألف شخص سنويا.

وبحسب استطلاع رأي أجري مؤخرا، فإن ستة من كل عشرة فرنسيين يؤيدون حظر التدخين في الأماكن العامة.