حاكم إقليم بوليا يقطع العلاقات مع تل أبيب بسبب حرب غزة..والخارجية الإيطالية تنتقده

روما/ وكالات/

وجه وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني انتقادا لاذعا لحاكم إقليم بوليا، بعد أن كتب رسالة دعا فيها جميع الموظفين إلى قطع العلاقات مع تل أبيب في خضم حربها المدمرة على غزة.

وبحسب موقع "adnkronos"، قال تاجاني لقناة راي نيوز 24: "السياسة الخارجية ترسم من قبل الحكومة، لا من قبل الأقاليم".

وأضاف تاجاني: "الاستعداد لاستقبال الأطفال تحديدا أمر آخر"، شاكرا حكام العديد من الأقاليم التي تعالج مستشفياتها أطفالا مرضى ومصابين من غزة.

وأكد تاجاني: "لكن قرارات السياسة الخارجية لا يتخذها رؤساء الأقاليم، فهي ليست من مسؤوليتهم".

يأتي ذلك عقب بيان نشره حاكم قليم أبوليا ميشيل إيميليانو، أعلن من خلاله وقف العلاقات مع الحكومة الإسرائيلية احتجاجا على الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وفق وسائل إعلام إيطالية.

وأمر إيميليانو جميع المديرين والموظفين في المؤسسات والشركات المرتبطة بالإقليم بقطع جميع العلاقات من أي نوع مع حكومة إسرائيل بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأوضح في مقطع مصور أن هذا القرار جاء "بسبب الإبادة الجماعية للفلسطينيين العزل"، مؤكدا أن "هذا الموقف موجه للسلطة التنفيذية في إسرائيل، وليس للشعب الإسرائيلي"، حسب قوله.

ويأتي ذلك بعدما أعلن مجلس مدينة برشلونة الإسبانية رسميا قطع العلاقات المؤسسية مع إسرائيل و"إنهاء اتفاق التوأمة مع مدينة تل أبيب" على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة .

كما وافق المجلس على وقف "اتفاقية الصداقة" بين بلدية برشلونة وبلدية مدينة تل أبيب، وذلك "حتى يتم استعادة احترام القانون الدولي" و"الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني"، وفق البيان الرسمي الصادر عن المجلس.