رام الله/سما/

أبرزت الصحف الفلسطينية، الصادرة صباح اليوم السبت، في عناوينها، استشهاد أكثر من 54 مواطنا، وإصابة العشرات جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

كما تناولت الصحف، إصابات مواطنين برصاص الاحتلال وتجريف ومسيرات استفزازية للمستعمرين بالضفة المحتلة.

وفيما يلي أبرز العناوين.

"الحياة الجديدة"

- إيطاليا تعلن استعدادها لاستقبال الطفل الناجي من عائلة الطبيبة آلاء النجار في غزة

- فلسطين في الساحة الدولية.. مسارات الرئيس محمود عباس في حوار مع الباحثة والكاتبة بادية فواز ياسين.. الأحد من كل أسبوع على صفحات "الحياة الجديدة"

- دعاء من بين الركام ..! استشهاد أكثر من 54 مواطنا وإصابة العشرات جراء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

- ماكرون: الاعتراف بدولة فلسطينية واجب أخلاقي ومطلب سياسي وسنفقد مصداقيتنا إذا تخلينا عن غزة

- الأمم المتحدة تحذر: كل سكان غزة محذرون من المجاعة

- إصابات وتجريف.. ومسيرات استفزازية للمستعمرين بالضفة المحتلة

- برشلونة تقطع علاقتها بإسرائيل وتجمد اتفاق الصداقة مع تل أبيت

- جنين: كاتس يقتحم "ترسلة" ويعلن إعادة استيطانها

- جدار إسرائيل على الحدود الأردنية.. استيلاء على الأرض بذريعة الأمن

- الأسير صالح حسونة.. جسد مقعد في زنزانة لا ترحم

"القدس"

- مؤسسة فيصل الحسيني: الذكرى الرابعة والعشرين لرحيل فيصل الحسيني "رأسي يمكنك أن تحطمه ولكن لا يمكن أن تحنيه"

- اكتمال وصول حجاج فلسطين إلى مكة المكرمة

- إسرائيل تمنع الوفد العربي من الوصول إلى رام الله غدا

- اشتداد المجاعة وتحذيرات من نذر كارثة كبرى.. قصف طوابير الجياع

- إيطاليا تعلن استعدادها استقبال الطفل آدم الناجي الوحيد من عائلة الطبيبة آلاء النجار

- إصابة أي وطفلتيه في صانور وسيدة حامل في مسافر يطا

- "الأونروا": يجب السماح بتدفق الإمدادات دون عوائق

"الأيام"

- مؤسسة فيصل الحسيني تحيي الذكرى الرابعة والعشرين لرحيل فيصل الحسيني

- إسرائيل تقرر منع دخول وزراء خـارجيـة عـرب إلى رام الله غدا

- تـرامـب يـؤكـد: الاتفاق حـول الـهـدنـة فـي غـزة بـات "قـريـبا جدا"

- 60 شهيدا.. غارات مكثفة على خان يونس وتـعـميـق الـعـدوان الـبـري شـمـال الـقـطاع

- مسيرات استيطانية استفزازية واعتداءات ووقوع إصابات

- ماكرون: الاعتراف بدولة فلسطينية ليس مجرد واجب أخلاقي بل مطلب سياسي

- تحقيـق لـ "هـآرتس": اسرائيل قتلت 20 من أسراها في غزة