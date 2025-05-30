ليلة لم تنم فيها الإسكندرية..تداعيات "عاصفة الرعب" والسيول

القاهرة/سما/

مع دقات الثانية صباح اليوم السبت اجتاحت الإسكندرية موجة مفاجئة من الطقس السيئ غير مسبوقة يصاحبها عواصف وأمطار رعدية غزيرة وثلوج وبرق امتدت لأقل من ساعة.

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وخلفت العواصف والأمطار خسائر عديدة إذ أغرقت المياه عدد من الشوارع والأنفاق، وانهارت أجزاء من عقار، فضلًا عن سقوط أعمدة إنارة ولوحات إعلانات وتحطم سيارات.

تعمل 4 جهات مدعومة بسيارات ومعدات على مواجهة تداعيات موجة الطقس السيئ في الإسكندرية هي الأحياء والصرف الصحي وشركة مياه الشرب ونهضة مصر، لضمان استمرار حركة المرور.

وكشفت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أن الأمطار التي ضربت المحافظة الثانية صباح اليوم السبت كانت غزيرة جدًا ووصلت إلى حد السيول في بعض المناطق وصاحبها رياح قوية وتساقط الثلوج بكثافة.

وأوضح بيان صادر عن الشركة، أن أكثر مناطق الإسكندرية تضررها وشهدت سيول هي أحياء المنتزه ثان والمنتزه أول وشرق، فيما شهدت أحياء وسط وغرب هطول أمطار غزيرة جدًا.

وأعلن الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية والأمطار الرعدية والرياح متفاوتة الشدة.

وقرر محافظ الإسكندرية، تأجيل ميعاد امتحانات الشهادة الإعدادية غدا السبت لمدة ساعة لتبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحًا بدلًا من الساعة التاسعة صباحَا، بسبب تداعيات الطقس السيئ.

وفي سياق متصل، قرر مجلس جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس الجامعة، تأجيل الامتحانات المقرر عقدها اليوم السبت، للطلاب، وذلك بجميع كليات ومعاهد الجامعة إلى موعد آخر بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.