  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

آليات الاحتلال تصدم حافلة تقل حجاجا في جنين بشكل متعمد

السبت 31 مايو 2025 09:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
آليات الاحتلال تصدم حافلة تقل حجاجا في جنين بشكل متعمد



جنين/سما/

اصطدمت آليه عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، بحافلة تقل حجاجا في مدينة جنين.

وقالت مصادر محلية، إن آليات الاحتلال اصطدمت بشكل متعمد بحافلة تقل الحجاج من أمام ساحة محافظة جنين الى مدينة أريحا، لمغادرتهم عبر معبر الكرامة الى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج، ما أدى إلى حدوث أضرار في الحافلة، فيما لم يبلغ عن إصابات.

وقال نائب محافظ جنين منصور السعدي، إن آلية الاحتلال اصطدمت بشكل متعمد ومباشر بحافلة الحجاج أثناء توقفها أمام ساحة المحافظة، وكان على متنها حجاج من أهالي الشهداء والجرحى، جلهم من كبار السن، وبعضهم يعاني من أمراض مزمنة، ما أدى إلى ترهيب الأهالي.

ويتوجه قرابة 376 حاجا وحاجة من محافظة جنين، هذا العام لأداء فريضة الحجة في مكة المكرمة.

الأكثر قراءة اليوم

خطأ غير مصير المعركة.. كيف ضلّت مجموعة حماس طريقها إلى الهدف الحساس في 7 أكتوبر؟

موقع عبري يعدّد أسباب تكتم حماس عن إعلان موقفها النهائي من اقتراح ويتكوف

باحثان إسرائيليان: نزع السلاح الكامل من غزة حتى “الكلاشينكوف الأخير” يشبه تفريغ البحر بملعقة

اجتماعات سرية في إسرائيل واستعدادات لسيناريوهين قد يحدثان دون إنذار مُسبق حيال إيران..

مسؤولون إسرائيليون: تل أبيب منعت وزراء خارجية عرب من زيارة رام الله

نداء هام من الداخلية السعودية إلى ضيوف الرحمن

أبو الغيط يكشف سر احتفاظ 5 دول عربية بالعلاقة مع تل أبيب

الأخبار الرئيسية

خطة نتنياهو.. إقامة أضخم “سجن بشري” في رفح مع (3) وجبات يوميًّا وبـ”تمويلٍ عربي”..

75 يوما على عودة الحرب على غزة ..عشرات الشهداء والجرحى ونسف منازل بخان يونس وبيت لاهيا

thumbs_b_c_52ea8e06cfff9cb0272b6c82d7d1a5d0-1-730x438

مسؤولون إسرائيليون: تل أبيب منعت وزراء خارجية عرب من زيارة رام الله

photo_2025-05-30_19-28-16

ترامب: نقترب جدا من اتفاق بشأن غزة وسنعلن عن التفاصيل خلال اليوم أو ربما غدا

6839372b4c59b7091e20a2a7

خطأ غير مصير المعركة.. كيف ضلّت مجموعة حماس طريقها إلى الهدف الحساس في 7 أكتوبر؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية