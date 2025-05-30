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75 يوما على عودة الحرب على غزة ..عشرات الشهداء والجرحى ونسف منازل بخان يونس وبيت لاهيا

السبت 31 مايو 2025 08:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
75 يوما على عودة الحرب على غزة ..عشرات الشهداء والجرحى ونسف منازل بخان يونس وبيت لاهيا



غزة/سما/

واصلت طائرات الاحتلال لقصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٧٥ لعودة الحرب مخلفة اعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.
وحسب مصادر طبية فقد استشهد ٥٢ مواطنا واصيب العشرات منذ فجر الجمعة في مختلف مناطق قطاع غزة.
جنوب قطاع غزة
ونفذ جيش الاحتلال عمليات تفجير واسعة في بلدة القرارة شمال شرق خان يونس إضافة إلى قصف مدفعي مكثف على الأحياء الجنوبية والشرقية.
وارتقى شهيدان وعشرات الجرحى بنيران بنيران جيش الاحتلال لدى محاولة التوجه لمركز مساعدات الشركة الأمريكية قرب دوار العلم غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة وهما فتحي وائل النحال وأحمد محمد محمود مطر.
واستشهد مواطن ومصابون إثر قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين في بلدة بني سهيلا شرقي خانيونس.
وارتقى ١٣ مواطنا في القصف الإسرائيلي على خيام النازحين في منطقة مواصي القرارة بمدينة خان يونس بينهم الداعية نائل مصران وعائلته إضافة إلى ستة مواطنين من عائلة الأسطل.
واستشهد بخان يونس ٢٢ مواطنا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.
وسط القطاع
وارتفع إلى ثلاثة عدد الشهداء الذين ارتقوا في قصف اسرائيلي استهدف صالون حلاقة بمخيم البريج وسط القطاع فيما استشهد رجل وزوجته الحامل في الشهر التاسع بقصف على دير البلح وسط القطاع.
غزة والشمال
ونفذ جيش الاحتلال عمليات نسف لمنازل المواطنين بحي التفاح شرق مدينة غزة.
واستشهد مواطن واصيب اخرون بقصف منزل لعائلة الحتو بشارع عمر المختار بمدينة غزة.
كما ارتقى ثلاثة مواطنين من عائلة فروانة بقصف على حي تل الهوا.
ونفذ جيش الاحتلال سلسلة غارات على الطوابق العلوية بعدة بنايات بالبلدة القديمة بمدينة غزة.
ووسع جيش الاحتلال من أوامر الإخلاء شمال القطاع لتشمل جباليا البلد والنزلة.
واعلنت وزارة الصحة بغزة انه وصلت مشافي القطاع خلال ال ٢٤ ساعة الاخيرة ٧٢ شهيد و ٢٧٨ مصاب مشيرة إلى ان الاحصائية لا تشمل مشافي شمال قطاع غزة لصعوبة الوصول لها.
وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٥٤٣٢١ شهيدا و ١٢٣٧٧٠ اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام ٢٠٢٣م .
وبلغت حصيلة الشهداء والاصابات منذ ١٨ مارس ٢٠٢٥ بلغت (٤٠٥٨ شهيدا ١١٧٢٩ إصابة).

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