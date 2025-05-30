استخباراتي إسرائيلي يحذر تل أبيب من 180 يوما حاسمة لمنع قيادات سوريا وقطر والسعودية وتركيا من الفوز

القدس المحتلة/سما/

قال أميت ياغور، المقدم احتياط في الجيش الإسرائيلي والمسؤول في المخابرات البحرية الإسرائيلية، إنه على إسرائيل أن تستيقظ وأمامها 180 يوما لترتيب أمورها.



وذكر النائب السابق لرئيس الساحة الفلسطينية في قسم التخطيط، في مقال نشره على أعمدة صحيفة "معاريف" العبرية يوم الخميس، أن أي مكان في الشرق الأوسط لا تتدخل فيه إسرائيل، سيتدخل أحد اللاعبين القدامى في المنطقة ويصبح حليفا لترامب.

واستحضر المقدم احتياط تصريحات السفير الأمريكي في تركيا والمبعوث الخاص لسوريا توم باراك والتي قال فيها: "الشرق الأوسط أشبه بوجبة، أنت على قائمة الضيوف أو على قائمة الطعام.. من السهل أن تسقط من قائمة الضيوف، ومن الصعب أن تخرج منها".

وأوضح أن المبعوث الأمريكي الخاص لسوريا يقيم في تركيا وليس في إسرائيل، وأن الولايات المتحدة تعيد حاليا ترتيب قائمة الضيوف.

وأشار في السياق إلى أن واشنطن رفعت يوم الجمعة بعض القيود والعقوبات المفروضة على سوريا لمدة 180 يوما، حيث أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصا عاما جديدا يسمح بالمعاملات مع الحكومة السورية والجهات الحكومية السورية (البنوك وشركات النفط والطاقة والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وغيرها).

وسيسمح هذا الإعفاء بالمعاملات في مجالات الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي، وسيسمح للمواطنين الأمريكيين بإجراء معاملات.

وأوضح الرئيس ترامب أن هذا الإجراء مرتبط بشروط مثل إبعاد المسلحين الفلسطينيين عن الأراضي السورية، وأنه يتوقع إجراءات فورية من الحكومة السورية بشأن قضايا سياسية مهمة.

كما تطرق إلى رفع الاتحاد الأوروبي العقوبات عن سوريا بالكامل، مبينا أنه عندما تُرفع العقوبات الأمريكية بالكامل، سيكون التغيير جوهريا.

الشرق الأوسط الجديد

ويقول أميت ياغور "لقد غيّرت الولايات المتحدة مسارها في الشرق الأوسط من التدخل المباشر وفي سوريا أيضا بشكل فعلي، إلى الاستعانة بمصادر خارجية والاعتماد على حلفائها على الأرض، والحليفان الجديدان هما المملكة العربية السعودية وتركيا.

ويبين أن إمكانيات الربح لكليهما هائلة اقتصاديا وسياسيا مقارنة بالحلفاء القدامى إسرائيل ومصر والأردن.

وأكد أن إسرائيل لم تعد المورد الوحيد للولايات المتحدة بل لديها منافسان قويان من الآن فصاعدا أحدهما غني بالموارد والآخرى قوي جغرافيا وعسكريا.

وأفاد بأن سوريا هي "الملعب" الإقليمي للقيادة الأمريكية، بما في ذلك انسحاب القوات المتبقية (1000 فرد).

ويشير في السياق إلى أن تركيا نفسها لا تخفي نواياها، فوفقا لتقارير هذا الأسبوع في وسائل الإعلام التركية، تستعد أنقرة لإنشاء أولى قواعدها البحرية والجوية على الأراضي السورية، وتتمثل رؤيتها في رؤية الخلافة الإسلامية وأن تصبح تركيا بوابة اقتصادية من الشرق إلى أوروبا.

كما تحاول فرنسا الحفاظ على سيطرتها على لبنان، وتقود القضية الفلسطينية نيابة عن أوروبا.

ويتابع قائلا: "إسرائيل نفسها مشغولة بغزة وإيران، وقد بدأت محادثات مع كل من تركيا وسوريا، ولكن فقط لأغراض الأمن التكتيكي والتنسيق المدني لمنع سوء التقدير على الأرض.. الجميع يتقدم ومن لا ينضم إلى هذه الموجة إما سيُهمَل أو يُهمَّش".

ويردف بالقول إن "القضية الفلسطينية الوسيلة التي يأمل من خلالها مختلف اللاعبين الحفاظ على مشاركتهم ونفوذهم الإقليمي والقاسم المشترك مع لاعبين آخرين من الدول العربية، هي بالتالي موضوع متكرر في خطاب الدولتين لشعبين في حين أن الواقع على الأرض والرأي العام الإسرائيلي متناقضان تماما بعد هجمات 7 أكتوبر".

وتحدث في السياق عن مؤتمر باريس بين 12 و14 يونيو الذي يضم أيضا إسرائيليين، للاعتراف بالدولتين وهو ما سيكون بمثابة تحضير لمؤتمر آخر سيعقد مباشرة بعد ذلك بين 17 و20 يونيو في نيويورك بالتعاون مع المملكة العربية السعودية.

ويقول المقدم احتياط في الجيش الإسرائيلي والمسؤول في المخابرات البحرية الإسرائيلية إنه "يجب الحفاظ على اتفاقيات سايكس بيكو مهما كلف الأمر (بما في ذلك الحدود المصطنعة التي أرسيت بموجبها)"، مضيفا أن بريطانيا لم تعد موجودة بالمنطقة، لذا تسعى فرنسا إلى الحفاظ على نفوذها بموجب هذه الاتفاقيات، وتتدخل في لبنان وسوريا والقضية الفلسطينية، وتقود بعض دول الاتحاد الأوروبي في ركبها.

ووفق أميت ياغور "تريد الأمم المتحدة والأونروا من بعض العائدين في الأيام الأخيرة معالجة ما يحدث في غزة، والتشكيك في آلية توزيع الغذاء، والمطالبة بـ"حصتهم من اللحم" في العمل لليوم التالي.. هناك قوى ولاعبون دأبوا على إصلاح الشرق الأوسط القديم لسنوات، ولم يكتفوا بمنع أي تقدم أو حركة، بل "استفادوا" أيضا من عدم تطبيع إسرائيل وإجبارها على إيلاء اهتمام وثيق للصراع مع الفلسطينيين، بينما يسعون لتحقيق مصالحهم المختلفة في النظام القديم.. ليس هذا فحسب، بل إن جزءا كبيرا من تفكير هؤلاء اللاعبين غير عقلاني.. والآن ومع اقتراب الحرب من نهايتها، يزيد كل لاعب من نبرته ومشاركته ظاهريا بهدف الانضمام إلى النظام الجديد الذي تقوده الولايات المتحدة لكن في الواقع يحمل كل منهم نفس الأجندات التي أبقت الشرق الأوسط راكدا ومتجمدا لسنوات طويلة ولولا "الربيع العربي" الذي انبثق من الأسفل وليس من القيادات، لما شهدنا أي تغيير حتى قبل السابع من أكتوبر".

وذكر أن العواقب قد تكون مدمرة للنظام الجديد الذي تسعى الولايات المتحدة وإسرائيل إلى إنشائه هنا في المنطقة، سواء من خلال إنشاء بنية اقتصادية تنافس محور ترامب (محور الخليج الهندي والأردن وإسرائيل)، أو من خلال إحباط أي مبادرة للتطبيع الحقيقي مع إسرائيل، بما في ذلك محاولة تنمية الوكلاء الذين سيقفون ضدها، أو من خلال الدعم الساحق للفكرة الفلسطينية وحق العودة وعزل إسرائيل.

180 يوما

"أمام إسرائيل 180 يوما لإعادة النظر في الرفع الكامل للعقوبات الأمريكية على سوريا، والآن يدرك الجميع أنه لا يوجد فراغ وأن أي فراغ سيُملأ في النهاية، فحيثما لا تتدخل إسرائيل، سيتدخل طرف آخر من الأطراف الإقليمية القديمة مستغلا مبادئ إدارة ترامب الانعزالية وتفضيلها الاعتماد على حلفائها الذين ينتمي بعضهم بالفعل إلى النظام القديم"، وفق ناشر المقال.

وحسب المقدم احتياط أميت ياغور، يجب منع قوى النظام القديم من الظهور مجددا، ويجب على إسرائيل أن تعود إلى صدارة قيادة النظام الجديد في الشرق الأوسط وأن تطلق برامج تنافسية وتُبرز قدراتها المتميزة على الجميع، ويجب ألا تكتفي بـ"التنسيق الأمني ​​التكتيكي".

وشدد على أن الوقت حاسم والآن يتم تحديد توازن القوى والحدود والخصائص، وما إلى ذلك.

ويشير في مقاله إلى أنه "من الخطوات التي ستساعد إسرائيل على العودة إلى الصدارة، زيارة إعلامية واسعة النطاق إلى الهند، وإعلان مشترك مع الهند عن مشروع IMEC (الهند هي بوابة الشرق للبضائع وإسرائيل هي بوابة الشرق)"، موضحا أن الهند وإسرائيل دولتان تمثلان رصيدا للولايات المتحدة.

ويقول أيضا إن "خطة مارشال لإعادة إعمار سوريا ولبنان" لن تتمكن السعودية وقطر وغيرهما من الاستفادة من المنافع الاقتصادية لإعادة الإعمار والرفع الكامل للعقوبات إلا مقابل التطبيع مع إسرائيل".