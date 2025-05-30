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موقع عبري يكشف تفاصيل عملية إسرائيلية سرية داخل الأراضي السورية ضد حزب الله (صور)

الجمعة 30 مايو 2025 09:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
موقع عبري يكشف تفاصيل عملية إسرائيلية سرية داخل الأراضي السورية ضد حزب الله (صور)



القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن جنودا من الكتيبة 7006 الاحتياط في لواء غولاني نفذوا عملية اقتحام سرية تحت جنح الظلام في قرية الخضر بالأراضي السورية.

 

وأشارت القناة 12 العبرية إلى أن "قرار اتخاذ هذا الإجراء جاء بناء على تقييم استخباراتي يفيد بوجود كميات كبيرة من أسلحة حزب الله في القرية، والتي كانت مخصصة لعمليات ضد قوات الجيش الإسرائيلي".

وأضافت: "تمكنت القوات، في عملية مشتركة بين الفرسان والمشاة، من إحباط التهديد والعودة دون مواجهة أي مقاومة تذكر. ومن بين الأسلحة العديدة التي تم تدميرها: بنادق قنص وبنادق كلاشينكوف وقاذفات آر بي جي وصواريخ".

وبحسب الإعلام العبري، عمل مقاتلو الكتيبة في قطاع جبل دوف، وفي داخل لبنان، وفي القطاع الغربي - والآن على الحدود السورية. وتتمثل مهمتهم الرئيسية في حماية الحدود ومنع التسلل للداخل الإسرائيلي والحفاظ على المنطقة الأمنية.

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