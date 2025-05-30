بن غفير يحرض نتنياهو على "استخدام كل قوته في غزة"

القدس المحتلة/سما/

دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الجمعة، رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى استخدام كل قوته في غزة، بعدما زعم أن حماس رفضت المقترح الأمريكي الجديد.



وتعليقا على تقارير تحدثت عن رفض حماس لخطة ستيف ويتكوف الموفد الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط، كتب رئيس حزب "عوتسما يهوديت" عبر شبكة إكس: "سيدي رئيس الوزراء، بعد أن رفضت حماس اقتراح الصفقة مرة أخرى، لم يعد هناك عذر لأي شخص لمواصلة هذا الخلط في غزة. لقد أهدرنا بالفعل فرصا كافية. حان الوقت للدخول بكل قوتك".

ولكن خلافا لتصريحات وزير الأمن القومي، لم تقدم حماس حتى اللحظة، ردا رسميا على خطة ويتكوف الجديدة.

وكان بن غفير هدد نتنياهو أمس الخميس بالاستقالة من الحكومة إذا تم تجاوز "خطه الأحمر" في سياق العمليات العسكرية في غزة، معتبرا أن هناك ما يكفي من الطعام في القطاع ولا يرى ضرورة تقديم المساعدة تلقائيا لمن يقاتل ضد إسرائيل.

في الوقت نفسه، تتواصل خطة الحكومة الإسرائيلية لتوسيع العمليات العسكرية في غزة، بما يشمل السيطرة على أراضي القطاع ونقل سكانه إلى الجنوب.

وقال بن غفير الخميس إن إيقاف القتال في قطاع غزة، سيكون خطأ تاريخيا، معتبرا أنه ليس هناك حاليا من صفقة تعيد جميع الأسرى الإسرائيليين من غزة.

وشدد الوزير اليميني المتطرف على أنه "لا يجوز لإسرائيل التراجع"، داعيا إلى الاستمرار فيما سماها "عمليات السحق ومواصلة الانتصار" في غزة، وفق تعبيره.

وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش حذر نتنياهو من التوقيع على "اتفاق جزئي" بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، داعيا لمواصلة الضغط على حركة "حماس".

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن سموتريتش قوله، يوم الأربعاء: "نحتاج إلى مواصلة تضييق الخناق حول رقبة "حماس" حتى نجبرها على الموافقة على صفقة الاستسلام الكامل مع إطلاق سراح جميع الرهائن دفعة واحدة".

يأتي ذلك، بينما قدم ويتكوف مقترحا جديدا بشأن صفقة تبادل المحتجزين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، في وقت قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق، إننا "نبلي بلاء حسنا بشأن غزة ويتعين على الأطراف أن توافق على الوثيقة التي قدمها الوسيط ويتكوف".