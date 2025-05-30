"الأونروا" تؤكد جاهزية إمداداتها لإغاثة 200 ألف شخص في غزة

غزة/سما/

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا أن قطاع غزة بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية عاجلة، مشددة على ضرورة السماح بتدفق الإمدادات دون عوائق أو انقطاعات.



وأكدت الأونروا أن لديها في مستودعها في عمان ما يكفي من الإمدادات لإطعام أكثر من 200 ألف شخص في غزة لمدة شهر كامل، وتشمل هذه الإمدادات الدقيق، الطرود الغذائية، مستلزمات النظافة، البطانيات، والمستلزمات الطبية جاهزة للتسليم.

وحذرت الأونروا من أن نظام توزيع المساعدات المدعوم أمريكيا في غزة يعاني من مشاكل كبيرة، حيث يقتصر التوزيع على نقاط محدودة تجبر السكان على النزوح لمسافات طويلة، مما يزيد من معاناة المدنيين ويهدد بتكرار "نكبة ثانية" نتيجة التهجير القسري المحتمل.

كما انتقد المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني هذا النظام واصفا إياه بأنه هدر للموارد وإلهاء عن الفظائع التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، مطالبا بالسماح الكامل للمنظمات الإنسانية بالعمل بحرية لتقديم المساعدات المنقذة للحياة.

في ظل هذه الظروف، تواجه عمليات توزيع المساعدات في غزة تحديات كبيرة، بما في ذلك الفوضى والعنف أثناء التوزيع، حيث شهدت مراكز توزيع المساعدات في رفح جنوب القطاع أحداثا مؤسفة أدت إلى سقوط قتلى وجرحى، مما يعكس الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها سكان غزة بسبب الحصار والعمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة.