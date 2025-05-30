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لبنان: مداهمة منزل صحافي للتحقيق في اتصالات عاملته المنزلية بإسرائيل

الجمعة 30 مايو 2025 09:28 م / بتوقيت القدس +2GMT



بيروت/سما/

داهمت السلطات اللبنانية، منزل الصحافي وسام سعادة، وصادرت هاتفه وجهاز الكومبيوتر وجواز سفره، ضمن إجراءات التحقيق في اتصال عاملة منزلية كانت تعمل في بيته، برقم في إسرائيل.


ونفى مصدر قضائي لبناني لموقع "المدن" أن يكون القرار القضائي الصادر عن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، مرتبطا بقضية حريات، مؤكدا أنه في إطار التحقيق في اتصالات هاتفية أجرتها العاملة المنزلية لديه برقم في إسرائيل.


وأوضح المصدر أن عاملة فلبينية وصلت الى منزله بعد 7 أكتوبر 2023، وتبين أن شقيقتها تعمل أيضا في منزل عائلة روسية في تل أبيب. واكتشف سعادة أخيرا أن العاملة كانت تتصل بشقيقتها، مما دفعه لإبلاغ جهاز أمني لبناني رسمي بتلك الواقعة، واستغنى عن خدماتها على الفور، وغادرت العاملة الأراضي اللبنانية.

وقال المصدر إن الجهاز الأمني، أبلغ، حسب الأصول، القضاء العسكري الذي أصدر قرارا بالتحقيق في الواقعة.

وعلى الأثر، أصدر القاضي عقيقي استنابة قضائية للمديرية العامة للأمن العام بالتوسع في التحقيق الذي شمل هاتف سعادة وجهاز الكومبيوتر الخاص به، للتأكد من خلوها من أي اتصالات مشبوهة كانت أجرتها العاملة بالأراضي المحتلة.

وأشار المصدر الى أن التحقيق استكمل، وتم إبلاغ سعادة بالحضور اليوم الجمعة لاستلام هاتفه وجهاز الكومبيوتر الخاص به وجواز سفره، مؤكدا أن التحقيقات انتهت هذا الحد.

وكانت معلومات صحافية تحدثت عن أن عنصرين من الأمن العام يرافقهما مختار المحلة، وصلا الى منزل سعادة ظهر الخميس، وأظهرا أمرا بالبحث على شاشة الهاتف، وصادرا الهاتف وجهاز "لابتوب" قديم وآخر جديد إضافة إلى جواز سفره.

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