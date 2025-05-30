قصة أربع طائرات دمرتها إسرائيل في مطار صنعاء

صنعاء/سما/

وصف رئيس مجلس الرئاسة اليمني الدكتور رشاد العليمي، في لقاء خاص على شاشة RT، جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن، بأنهم "عدميون"، كاشفا قصة الطائرات الأربع.



وقال العليمي في حوار مع الزميل سلام مسافر في برنامج "قصارى القول": "في العام الماضي، خلال موسم الحج، كان لدينا الحجاج اليمنيون من أهلنا في صنعاء، وموجودون في جدة، وكنا نرغب في إعادتهم إلى صنعاء. واتفقنا في الحكومة على أن هؤلاء هم أهلنا، ولا بد أن يعودوا. أما كبار السن، فقد عرضنا عليهم أن يتم نقلهم إلى عدن، ثم نذهب بهم برا إلى صنعاء، لكن الحوثيين رفضوا ذلك. قالوا: أبدا. وتركوا الحجاج في جدة، بالطبع، جلسوا في جدة لفترة طويلة. أخيرا، اتخذنا قرارا في الحكومة يقضي بأن نأخذ ثلاث طائرات من الخطوط اليمنية لنقل هؤلاء الحجاج إلى صنعاء. ونقلناهم خلال حوالي 48 ساعة، حيث نقلنا آلافا من الحجاج. لكن تم احتجاز هذه الطائرات الثلاث واختطفت من قبل الحوثيين".

وأضاف العليمي: "حاولنا التواصل معهم. وسعينا لدى العديد من الأشقاء. قلنا لهم، يا إخوان، هذه الطائرات اليوم تطلق صواريخ في الهواء، وقد تتعرض هذه الطائرات للقصف، كما قد يُستهدف المطار، لكنهم رفضوا إخراج هذه الطائرات، واستمروا في احتجازها في المطار، وعندما أبلغتنا إسرائيل بأنها ستقوم بقصف المطار، طلبنا عبر وسطاء، وقلنا لهم أن يخرجوا الطائرات من المطار. اقترحنا أن نذهب بها إلى عدن، فقالوا: "أبدا، لن تذهب إلى عدن" قلنا: "حسنا، تذهب إلى المملكة العربية السعودية." ثم أضفنا: "طيّب، تذهب إلى عُمان." يمكنها الذهاب إلى أي مكان تختارونه في أي دولة عربية. ليس لدينا مشكلة بخصوص الدول العربية، لكنهم رفضوا. وفعلاً، جاءت الهجمات الإسرائيلية وأهلكت الطائرات الثلاث. بالنسبة للطائرة الأخيرة التي تم ضربها، أخبرناهم أن المطار غير جاهز، لكنهم أصروا على أن الطائرة كانت في عُمان وعلى متنها ركاب، وقالوا: "لا، لقد أصلحنا المطار." قلنا لهم، يا إخوان، نحن سنقوم بنقل الركاب إلى عدن. وفعلاً، نقلنا جزءا منهم إلى عدن. وقد قمنا بنقلهم بواسطة الحافلات على حساب الحكومة الشرعية والقطاعات الجوية. ولكنهم رفضوا، وقالوا: "أبدا! إذا لم تعُد الطائرة إلى مطار صنعاء، فسوف نقوم بضرب مطار عدن، وقد أعطونا إنذارا." من خلال وساطتهم قالوا: "إذا لم تتركوا الطائرة تعود إلى المطار، سنقوم بضرب مطار عدن ونوقف مطار عدن ونضرب المطارات الأخرى في حضرموت وشبوة والمخا وفي مناطق أخرى".

وتابع المسؤول اليمني: "اضطررنا لكي نتجنب مزيدا من الدمار والحرب أن نسمح للطائرة بالعودة إلى صنعاء مع الركاب الذين تبقوا، وقد جاءت الغارات الإسرائيلية قبل يومين ودمرت الطائرة الرابعة. فهذه جماعة عدمية، وبالتالي نحن نقول إنهم ليسوا شركاء سلام معنا. ولكننا مصممون على استعادة الدولة سلما أو حربا. لقد جاؤوا بالسلام، ونحن مع السلام، لكن إذا لم يأتوا.. وطبعا وفقا للمرجعيات المعترف بها وطنيا وإقليميا ودوليا، إذا لم يأتوا. فإن الشعب اليمني سيسعى لاستعادة دولته بوسائل أخرى".