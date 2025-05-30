أبرز الوزراء الإسرائيليين المعارضين لمقترح ويتكوف المحدث للصفقة بين إسرائيل وحماس

القدس المحتلة/سما/

نشرت وسائل إعلام عبرية يوم الخميس، قائمة بأبرز الوزراء الإسرائيليين المعارضين لمقترح المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، المحدث لصفقة التبادل بين إسرائيل وحماس.



ووفق الإعلام العبري، قالت الوزيرة أوريت ستروك: "يمنع تماما الموافقة على أقل من الإفراج عن جميع الأسرى، والانسحاب من المناطق التي سيطرنا عليها، وإعادة الحكم لحماس".

أما وزيرة حماية البيئة الإسرائيلية عيديت سيلمان، فقد صرحت بأن "ثمن الصفقة باهظ لكننا نعمل على إعادة مزيد من الأسرى".

من جهته، شدد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير على أنه "لا يجوز لنا التراجع وسيكون إيقاف القتال خطأ تاريخيا، وسأنسحب من الحكومة إذا تجاوزت خطي الأحمر الذي يدركه نتنياهو جيدا".

كما عارض وزير المالية بتسلئيل سموتريتش مقترح ويتكوف حيث قال: "أنا بالطبع أعارض بشدة طوق النجاة الذي يُمنح الآن لحماس.. حماس في حالة ضائقة كبيرة جدا حاليا وهي نتيجة لتضافر الضغط العسكري الجيد أخيرا مع سيطرتنا، ومع الطريقة الجديدة التي يتم من خلالها توزيع المساعدات الإنسانية، والتي تفصل تبعية السكان عن حماس".

من جانبه، صرح وزير التراث عميحاي شيكلي بأنه "على حماس أن ترفع الراية البيضاء وتلقي سلاحها"، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون الإفراج عن جميع الأسرى مقابل السماح بخروج من تبقى من قادة حماس.

ومساء الخميس، أفادت وسائل إعلام عبرية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ عائلات الأسرى الإسرائيليين موافقته على مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف بشأن غزة.

وبحسب القناة 12 العبرية، قال رئيس الوزراء: "نوافق على قبول المقترح الذي نقل إلينا الليلة.. حماس لم ترد بعد.. لا نعتقد أنها ستفرج عن آخر رهينة ولذلك سنواصل القتال حتى القضاء على حماس، ولن نغادر القطاع حتى يصبح جميع الرهائن في أيدينا".

ونقلت "القناة 13" عن مسؤول إسرائيليّ مشارك في المحادثات، ووصفته برفيع المستوى، القول: "نقبل خطة ويتكوف، والقرار بيد حماس".

من جهتها، أعلنت حماس تسلمها مقترح ستيف ويتكوف بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع إسرائيل.

وقالت الحركة في بيان مقتضب عبر قناتها على "تلغرام": "استلمت قيادة حركة حماس من الوسطاء مقترح ويتكوف الجديد، وتقوم بدراسته بمسؤولية وبما يحقق مصالح شعبنا وإغاثته وتحقيق وقف إطلاق النار الدائم في القطاع".