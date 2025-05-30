قيادي في حماس يعلق على دلالات موافقة نتنياهو على مقترح ويتكوف بشأن غزة

أكد عضو المكتب السياسي في حركة "حماس" باسم نعيم أن الرد الإسرائيلي على مقترح ويتكوف يعني في جوهره جعل "الاحتلال أبديا واستمرار القتل والمجاعة حتى في فترة التهدئة المؤقتة".



وقال نعيم: "تسلمنا الرد الإسرائيلي على المقترح، الذي توافقنا عليه مع ويتكوف الأسبوع الماضي"، مشددا على أن "الرد الإسرائيلي يعني تأبيد الاحتلال، واستمرار القتل والمجاعة (حتى في فترة التهدئة المؤقتة)".



وأضاف أن "قيادة الحركة تدرس بكل مسؤولية الرد على المقترح، في ظلّ ما يتعرض له شعبنا من إبادة".

وقبل ذلك، نقلت القناة الإسرائيلية 13 عن مسؤول إسرائيلي مشارك في المحادثات، ووصفته برفيع المستوى، القول: "نقبل خطة ويتكوف، والقرار بيد حماس".

وفي المقابل، أكدت حركة "حماس" في بيان، أن "قيادة الحركة، قد استلمت من الوسطاء مقترح ويتكوف الجديد"، وأضافت في البيان المقتضب، أنها "تقوم بدراسة هذا المقترح بمسؤولية، وبما يحقق مصالح شعبنا وإغاثته، وتحقيق وقف إطلاق النار الدائم في القطاع".

وفي حين ذكرت تقارير أن حماس قد قبلت المقترح، وأنه يُتوقع أن يتم التوصل إلى اتفاق لوقف النار، يُعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نقلت "قناة الأقصى" عن مصدر قوله إن "حركة حماس لا تزال تدرس مقترح ويتكوف الأخير"، مشيرا إلى أنه "لا صحة لما تبثه بعض وسائل الإعلام عن التوصل إلى اتفاق".