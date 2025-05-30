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الأمم المتحدة: غزة أكثر الأماكن جوعا على وجه الأرض

الجمعة 30 مايو 2025 09:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأمم المتحدة: غزة أكثر الأماكن جوعا على وجه الأرض



غزة/سما/

وصف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، قطاع غزة بأنه "أكثر الأماكن جوعا على وجه الأرض"، محذرا من أن الوقت ينفد بسرعة كبيرة و"الأرواح تزهق كل ساعة".


ونقل موقع "أخبار الأمم المتحدة" عن المتحدث باسم المكتب يانس لاركيه قوله إن المنظمة الدولية لديها ما يقرب من 180 ألف منصة نقالة من المواد الغذائية وغيرها من المساعدات المنقذة للحياة جاهزة لدخول غزة.

وأضاف: "يمكننا إدخال المساعدات فورا، وعلى نطاق واسع، ما دام كان ذلك ضروريا"، مؤكدا أن "الأمم المتحدة لديها كل ما تحتاجه داخل غزة لإيصال المساعدات إلى المدنيين بأمان".

وكانت إسرائيل استأنفت هجماتها على قطاع غزة في منتصف مارس بعد هدنة استمرت ستة أسابيع، وكثفت عملياتها العسكرية في 17 مايو، قائلة إن الهدف من ذلك هو القضاء على حركة "حماس" وتحرير الرهائن الذين لا يزالون محتجزين.

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