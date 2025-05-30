  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مصر تدين "إسرائيل"

الجمعة 30 مايو 2025 09:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر تدين "إسرائيل"



القاهرة/سما/

أدانت مصر بأشد العبارات قرار سلطات "الاحتلال الإسرائيلي" بالموافقة على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة.


وأوضح بيان الخارجية المصرية أن ذلك يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة وقرار مجلس الأمن رقم 2334 والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.

وتعتبر جمهورية مصر العربية هذا القرار استفزازا للمجتمع الدولي الرافض لهذه الممارسات، وتهديدا جسيما لفرص تحقيق السلام العادل. وتؤكد مصر على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.

وتشدد جمهورية مصر العربية على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية بموجب القانون الدولي، حيث تشكل هذه المستوطنات انتهاكاً لاتفاقيات جنيف الخاصة بحظر نقل السكان إلى الأراضي المحتلة، كما تمثل عقبة كبرى أمام تحقيق حل الدولتين وتهديداً للسلام العادل والدائم.

وتجدد مصر دعوتها للمجتمع الدولي للتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات الجديدة، وحماية عملية السلام التي تتعرض لضربات متتالية من قبل سلطات الاحتلال.

الأكثر قراءة اليوم

“معاريف” عن مصدر إسرائيلي رفيع: ويتكوف تبنى مقترح رون ديرمر وتخلى عن الوسيط "بحبح" ..

القناة 12 العبرية: ترامب أوقف التنسيق العسكري مع إسرائيل لمنع هجومها المحتمل على منشآت إيران النووية

اجتماعات سرية في إسرائيل واستعدادات لسيناريوهين قد يحدثان دون إنذار مُسبق حيال إيران..

نتنياهو ينهي جلسة أمنية مصغرة لبحث صفقة أسرى بغزة ..

توقف الملاحة في مطار بن غوريون بعد إطلاق صاروخ من اليمن بعد إعلان الجيش الإسرائيلي اعتراضه

نداء هام من الداخلية السعودية إلى ضيوف الرحمن

موقع عبري يعدّد أسباب تكتم حماس عن إعلان موقفها النهائي من اقتراح ويتكوف

الأخبار الرئيسية

photo_2025-05-30_19-28-16

ترامب: نقترب جدا من اتفاق بشأن غزة وسنعلن عن التفاصيل خلال اليوم أو ربما غدا

6839372b4c59b7091e20a2a7

خطأ غير مصير المعركة.. كيف ضلّت مجموعة حماس طريقها إلى الهدف الحساس في 7 أكتوبر؟

2025-05-30_17-06-26_740020

حماس: نجري مشاورات مع الفصائل الفلسطينية بشأن مقترح ويتكوف

موقع عبري يعدّد أسباب تكتم حماس عن إعلان موقفها النهائي من اقتراح ويتكوف

20250530091746reup-2025-05-30t091601z_30726981_rc27sea5l0qy_rtrmadp_3_israel-palestinians-gaza.h-730x438

باحثان إسرائيليان: نزع السلاح الكامل من غزة حتى “الكلاشينكوف الأخير” يشبه تفريغ البحر بملعقة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية