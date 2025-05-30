مصر تدين "إسرائيل"

القاهرة/سما/

أدانت مصر بأشد العبارات قرار سلطات "الاحتلال الإسرائيلي" بالموافقة على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة.



وأوضح بيان الخارجية المصرية أن ذلك يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة وقرار مجلس الأمن رقم 2334 والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.

وتعتبر جمهورية مصر العربية هذا القرار استفزازا للمجتمع الدولي الرافض لهذه الممارسات، وتهديدا جسيما لفرص تحقيق السلام العادل. وتؤكد مصر على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.

وتشدد جمهورية مصر العربية على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية بموجب القانون الدولي، حيث تشكل هذه المستوطنات انتهاكاً لاتفاقيات جنيف الخاصة بحظر نقل السكان إلى الأراضي المحتلة، كما تمثل عقبة كبرى أمام تحقيق حل الدولتين وتهديداً للسلام العادل والدائم.

وتجدد مصر دعوتها للمجتمع الدولي للتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات الجديدة، وحماية عملية السلام التي تتعرض لضربات متتالية من قبل سلطات الاحتلال.