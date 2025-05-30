قيادي في "حماس": قدمنا خطة بضمانات أمريكية.. ولكن "كل شيء تغير"

غزة/سما/

قال قيادي في "حماس" إن الحركة قدمت مقترحا ردا على المقترح الذي طرحه المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، عبر المحاور الفلسطيني الأمريكي بشارة بحبح.



وأضاف القيادي لشبكة "CNN" اليوم الجمعة: "المقترح كان يتضمن 3 نقاط: الموافقة على إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار لمدة 60 يوما كما هو مبين في الخطة الأمريكية، لكن بضمانات أمريكية باستمرار المفاوضات بشأن وقف إطلاق نار دائم وعدم استئناف القتال بعد 60 يوما، وإيصال المساعدات الإنسانية عبر قنوات الأمم المتحدة، أما النقطة الثالثة، فتتمثل في انسحاب الجيش الإسرائيلي إلى المواقع التي احتلها في 2 مارس، قبل أن تستأنف إسرائيل عملياتها العسكرية".

وقال القيادي إنهم ناقشوا تلك النقاط مع بحبح قبل يومين في العاصمة القطرية الدوحة، وأُرسلت إلى ويتكوف، وبعد لقاء المبعوث الأمريكي بوزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر في واشنطن هذا الأسبوع "تغير كل شيء تماما".

وتابع القيادي: "صدمنا لأننا أُبلغنا مرتين أو ثلاث مرات من بشارة بحبح بموافقته على المقترح، وأنه لا يمانع"، واصفا مقترح ويتكوف الأخير بأنه "ورقة إسرائيلية".

وأضاف: "نحن مستعدون لإعادة جميع الرهائن في يوم واحد، نريد فقط ضمانا بعدم عودة الحرب بعد ذلك، لم نجدها في هذه الورقة، هم يريدون مواصلة الحرب، ونحن نريد إيقافها".

من جهته، ذكر عضو المكتب السياسي لـ"حماس"، باسم نعيم، أنه "كان هناك مقترح تم الاتفاق عليه مع ويتكوف الأسبوع الماضي، ولكن المقترح الأخير يأتي من إسرائيل، وهو يعني إدامة الاحتلال واستمرار القتل والمجاعة".

وأضاف: "هذا المقترح لا يستجيب لأي من مطالب شعبنا، وفي مقدمتها وقف الحرب والمجاعة، ومع ذلك، تدرس قيادة الحركة، بكل مسؤولية وطنية، الرد على المقترح، في ظل الإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعبنا".

وبعد هذا المقترح الأخير، تستعد "حماس" لإطلاق سراح نصف الرهائن الأحياء العشرين المتبقين، وهو ما وصفه القيادي الأول في "حماس" بأنه "مخاطرة كبيرة لعدم وجود ضمانات باحترام إسرائيل للاتفاق"، حيث قال: "نعلم أن ويتكوف رجل قوي، قادر على فعل شيء ما، إنه الوحيد القادر على التأثير على إسرائيل".

وأضاف أن "إدارة ترامب تراجعت عن شروطها عقب إطلاق سراح الإسرائيلي الأمريكي إيدان ألكسندر، بما في ذلك شكر الرئيس ترامب لحماس، وعدم عودة المساعدات الإنسانية إلى غزة فورا"، مشيرا إلى أن "حماس مهتمة جدا بالتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب وإعادة الرهائن".