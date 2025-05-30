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أبو الغيط يكشف سر احتفاظ 5 دول عربية بالعلاقة مع تل أبيب

الجمعة 30 مايو 2025 08:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو الغيط يكشف سر احتفاظ 5 دول عربية بالعلاقة مع تل أبيب



القاهرة/سما/

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن قطع العلاقات مع إسرائيل في الوقت الراهن "ليس خيارا حكيما"، مشددا على أهمية التواصل لتحقيق وقف لإطلاق النار في غزة.


جاء ذلك خلال مقابلة مع صحيفة "إل باييس" الإسبانية، حيث أوضح أن الدول العربية التي لديها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل - مثل مصر والأردن - تحتاج إلى هذه القنوات لدعم جهود الوساطة.

وأشار أبو الغيط إلى أن العلاقات المصرية-الإسرائيلية "شكلية للغاية"، موضحا أن مصر لم تعين سفيرا جديدا في تل أبيب منذ عام 2024، كما أن المكتب الثقافي الإسرائيلي في القاهرة مغلق، ولا توجد تقريبا أي علاقات تجارية أو ثقافية بين البلدين. ووصف هذه العلاقة بأنها "بلا حياة"، وهو ما يعكس - وفقا له - تعاطف الشارع المصري العميق مع الفلسطينيين.

ولفتت الصحيفة الإسبانية إلى أن خمس دول عربية فقط من أصل 22 في الجامعة العربية (مصر، الأردن، المغرب، الإمارات، والبحرين) تحتفظ بعلاقات رسمية مع إسرائيل، ولم تقطع أي منها هذه العلاقات رغم استمرار الحرب على غزة.

وبرر أبو الغيط ذلك بالقول إن تحقيق السلام يتطلب الحوار، مشيرا إلى أن المبادرة العربية للسلام عام 2002 - التي عرضت التطبيع مقابل انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة - ما زالت قائمة، لكن إسرائيل رفضتها لأن هدفها "السيطرة على فلسطين التاريخية".

وكشف أبو الغيط أن جامعة الدول العربية تعمل على توثيق الانتهاكات الإسرائيلية ونقلها إلى محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، كما تسعى لتعزيز الدعم الدولي للقضية الفلسطينية عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة.

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