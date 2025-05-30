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حماس: نجري مشاورات مع الفصائل الفلسطينية بشأن مقترح ويتكوف
الجمعة 30 مايو 2025 08:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة/سما/
أعلنت حركة حماس، الجمعة، إجراء مشاورات مع الفصائل الفلسطينية بشأن مقترح للمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بغزة.
وقالت الحركة، في بيان: “نجري مشاورات مع القوى والفصائل الفلسطينية حول مقترح وقف إطلاق النار الذي تسلمناه مؤخرا من ويتكوف عبر الوسطاء (مصر وقطر)”.
والخميس، أعلنت حماس، تلقيها مقترحا من الوسطاء لإبرام صفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق النار، وأنها “تدرسه بمسؤولية بما يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني ويسهم بإغاثتهم ويحقق وقف إطلاق نار دائم”.
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