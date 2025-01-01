“معاريف” عن مصدر إسرائيلي رفيع: ويتكوف تبنى مقترح رون ديرمر وتخلى عن الوسيط "بحبح" ..

القدس المحتلة / سما/

أفادت “معاريف” العبرية بأن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف تبنى مقترح وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر وتخلى عن رجل الأعمال الفلسطيني الأمريكي بشارة بحبح.

ونقلت “القناة 15” العبرية عن مصادر مطلعة أن حماس تشعر بأن الإدارة الأمريكية “خدعتها” وصاغت مقترحا مواليا لإسرائيل لا يضمن إنهاء الحرب.

وأضافت أن المقترح يضمن أن يكون جميع الأسرى في إسرائيل خلال أسبوع، وهو تبني كامل الشروط الإسرائيلية، حسب القناة العبرية.

كما نقل موقع “والا” الإسرائيلي عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله “إن المقترح الجديد أكثر انحيازا لإسرائيل من المقترحات السابقة، وليس به ضمانات أمريكية واضحة بوقف دائم لإطلاق النار”.

وأضاف الموقع أن المقترح الجديد لا ينص بوضوح على أنه إذا استمرت المفاوضات لأكثر من 60 يوما فإن وقف إطلاق النار سيستمر.

كما أشار إلى أن تقييم الاستخبارات الإسرائيلية هو أن حماس سترفض المقترح.

وكانت حماس قالت إنها توصلت إلى اتفاق على إطار عام مع ويتكوف، يحقق وقفا دائما لإطلاق النار، وانسحابا كاملا للجيش الإسرائيلي من القطاع.

وأضافت حماس أن الاتفاق يتضمن تدفق المساعدات، وتولي لجنة مهنية إدارة شؤون القطاع فور الإعلان عن الاتفاق.

وقالت الحركة إن الاتفاق مع ويتكوف نص على إطلاق سراح 10 أسرى إسرائيليين، وتسليم جثث، مقابل إطلاق عدد من الأسرى الفلسطينيين بضمان الوسطاء.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام عبرية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ عائلات الأسرى الإسرائيليين موافقته على مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف بشأن غزة.

وبحسب “القناة 12” العبرية قال رئيس الوزراء: “نوافق على قبول المقترح الذي نقل إلينا الليلة.. حماس لم ترد بعد.. لا نعتقد أن حماس ستفرج عن آخر رهينة ولذلك سنواصل القتال حتى القضاء على حماس، ولن نغادر القطاع حتى يصبح جميع الرهائن في أيدينا”.

ونقلت “القناة 13” عن مسؤول إسرائيلي مشارك في المحادثات، ووصفته برفيع المستوى، القول: “نقبل خطة ويتكوف، والقرار بيد حماس”.

من جهتها، أعلنت حماس تسلمها مقترح ستيف ويتكوف بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع إسرائيل.

وقالت الحركة في بيان مقتضب عبر قناتها على “تليغرام”: “استلمت قيادة حركة حماس من الوسطاء مقترح ويتكوف الجديد، وتقوم بدراسته بمسؤولية وبما يحقق مصالح شعبنا وإغاثته وتحقيق وقف إطلاق النار الدائم في القطاع”.

ووفقا للاتفاق المقترح، الذي عرض على إسرائيل الليلة الماضية، تبدأ المرحلة الأولى بإعلان وقف إطلاق نار لمدة ستين يوما، على أن يتم خلالها الإفراج عن تسعة أسرى أحياء وثماني عشرة جثة على مرحلتين، خلال أسبوع واحد.

ويتضمن الاتفاق أيضا استئناف المساعدات الإنسانية لقطاع غزة من خلال الأمم المتحدة ومنظمات دولية، إلى جانب إفراج إسرائيل عن أسرى وفق آلية المراحل السابقة. ومن المنتظر أن ينسحب الجيش الإسرائيلي إلى مواقعه التي كان متمركزا فيها عشية انطلاق عملية “عوز وحرْب”، ما يعني بقاء إسرائيل في محور فيلادلفيا، لكنها ستنسحب من محور موراغ، الذي وصفه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بـ”فيلادلفيا 2”.

وفي حال وافقت إسرائيل على الاقتراح الجديد، ستعقد محادثات تقارب بين الأطراف في العاصمة القطرية الدوحة لاستكمال التفاصيل.