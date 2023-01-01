خلال ساعات: مقتل ثلاثة شبان من كفر كنا وطمرة وعرعرة النقب

القدس المحتلة / سما/

قتل 3 شبان من كفر كنا وعرعرة النقب وطمرة، امس الخميس، في جرائم إطلاق نار منفصلة ارتكبت خلال ساعات.

وعلى شارع 754 بين بلدتي المشهد وكفر كنا بمنطقة الناصرة، تعرض الشاب طارق عواودة (39 عاما) لجريمة إطلاق نار بينما كان يقود مركبته، وقد جرى إقرار وفاته بعد فشل محاولات إنعاشه.

وفي عرعرة النقب، أصيب الشاب أيمن أبو عرار واثنين من أقاربه بجروح جراء تعرضهم لإطلاق نار، وجرى نقلهم إلى المستشفى، حيث جرى إقرار وفاة أبو عرار بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

وفي مدينة طمرة، قتل محمد أحمد همام (44 عاما)، وأصيب شخص آخر بجروح حرجة إثر تعرضهما لإطلاق نار في المدينة، في جريمتين منفصلتين ارتكبتا خلال وقت وجيز.

يأتي ذلك في سياق تصاعد الجريمة المنظمة في المجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ48، في ظل تقاعس الشرطة الإسرائيلية عن مكافحة الجريمة، لترتفع حصيلة ضحايا الجريمة إلى 97 قتيلا، بينهم طفل وخمس نساء، منذ مطلع العام 2025. وخلال الفترة المقابلة من العام الماضي، قتل 81 شخصا.

وتشير البيانات إلى أن 86 من الضحايا قُتلوا بإطلاق نار، و47 منهم كانوا في سنّ 30 فما دون، فيما قُتل سبعة أشخاص برصاص الشرطة.

وخلال عام 2024، قُتل 221 شخصًا في المجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ48، مقارنة بـ222 جريمة قتل سُجّلت في عام 2023