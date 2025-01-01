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أبو الرب: اكتمال وصول كافة حجاج دولة فلسطين إلى مكة المكرمة

الجمعة 30 مايو 2025 09:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبو الرب: اكتمال وصول كافة حجاج دولة فلسطين إلى مكة المكرمة



غزة / سما/

أعلن وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، حسام أبو الرب، عن اكتمال وصول جميع حجاج دولة فلسطين، من الدفعة الأولى والدفعة الإضافية، إلى مكة المكرمة، سواء عبر المنافذ البرية أو الجوية.

وأوضح أبو الرب أن عدد الحجاج القادمين من قطاع غزة والمقيمين في جمهورية مصر العربية بلغ 1350  حاجا، إضافة إلى 5250 حاجا من المحافظات الشمالية والقدس الشريف. وتم توزيعهم على ستة فنادق في منطقتي النزهة والتيسير بمكة المكرمة.

وأشار إلى أن البعثات الإرشادية والوعظية والطبية تم توزيعها على كافة الفنادق لضمان تقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية والإرشادية للحجاج، مؤكداً أن جميع الحجاج الفلسطينيين بخير ويتمتعون بصحة ممتازة.

وأضاف أبو الرب، أن الطواقم الإدارية والهندسية تواصل متابعة تجهيز المواقع المخصصة لحجاج فلسطين في مشعري منى وعرفة، استعدادا لتصعيدهم في يوم عرفة، ضمن خطة متكاملة لنقلهم بواسطة الحافلات من فنادقهم إلى المشاعر المقدسة.

وبيّن، أن بعثة الحج الفلسطينية قد أعدّت خططا شاملة لكل ما يتعلق بموسم الحج، بما يشمل ترتيبات السكن في مكة المكرمة والمدينة المنورة، والنقل بين المشاعر، بالإضافة إلى تنظيم خطة عودة الحجاج إلى أرض الوطن بعد أداء المناسك.

وأكد في ختام تصريحه أن الاتصالات مستمرة مع وزارة الحج والعمرة السعودية، ومؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية، لتنسيق كل ما من شأنه تسهيل أداء مناسك الحج لحجاج دولة فلسطين.

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