  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الطقس: أجواء معتدلة في المناطق الجبلية وحارة في بقية المناطق

الجمعة 30 مايو 2025 09:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: أجواء معتدلة في المناطق الجبلية وحارة في بقية المناطق



رام الله / سما/

 توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الجمعة، صافيا بوجه عام معتدلا في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة غلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

في ساعات المساء والليل: يكون الجو صافيا بوجه عام لطيفا في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

السبت: يكون الجو صافيا بوجه عام حارا إلى شديد الحرارة وجاف، إذ يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأحد: يكون الجو صافيا بوجه عام معتدلا في معظم المناطق ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الاثنين: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ومعتدلا في معظم المناطق ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

وحذر الأرصاد الجوية خاصة يوم السبت من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة، وإشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة .

الأكثر قراءة اليوم

6 وزراء خارجية يصلون الأحد ..قمة عربية عاجلة في رام الله..

النص الكامل لمقترح فيتكوف الجديد : ترامب يضمن تنفيذ الاتفاق

9 شهداء وعشرات الجرحى في مجزرة وسط غزة والاحتلال يطالب بإخلاء مستشفى العودة

سلطة النقد الفلسطينية تحذر من تراكم عملة الشيكل في بنوكها

حماس تدرس المقترح الاميركي الجديد حول غزة وتل ابيب تميل إلى الموافقة

لابيد: على إسرائيل قبول خطة ويتكوف الجديدة بشأن غزة فورا

“القسام” تعلن استهداف آليات وجنود إسرائيليين بقطاع غزة باستخدام تكتيك “عواء الذئب”

الأخبار الرئيسية

13 شهيدا فجر اليوم في قصف ورصاص الاحتلال شمال وجنوب قطاع غزة

اليوم 74 لعودة الحرب على غزة ..عشرات الشهداء والجرحى وتوسيع الإخلاء بغزة وشمال القطاع

7de6f01a-ae82-43c7-a845-5a1bcdf17015

الاحتلال الاسرائيلي ينذر فلسطينيين في 5 مناطق بمحافظتي غزة والشمال بالإخلاء

القناة 12 العبرية: ترامب أوقف التنسيق العسكري مع إسرائيل لمنع هجومها المحتمل على منشآت إيران النووية

توقف الملاحة في مطار بن غوريون بعد إطلاق صاروخ من اليمن بعد إعلان الجيش الإسرائيلي اعتراضه

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية