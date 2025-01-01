اليوم 74 لعودة الحرب على غزة ..عشرات الشهداء والجرحى وتوسيع الإخلاء بغزة وشمال القطاع

غزة / سما/

واصلت طائرات الاحتلال لقصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٧٤ لعودة الحرب مخلفة اعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وحسب مصادر طبية فقد استشهد ٧٠ مواطن واصيب العشرات منذ فجر الخميس في مختلف مناطق قطاع غزة.

واصدر جيش الاحتلال أوامر إخلاء للمواطنين الفلسطنيين جنوب شرق مدينة غزة وفي حي الدرج إضافة إلى منطقة العطاطرة شمال غرب القطاع باعتبارها مناطق قتال خطيرة.

شمال قطاع غزة

واستشهد ستة مواطنين بقصف إسرائيلي على منزل عائلة نصر

في جباليا النزلة شمال مدينة غزة.

وكان مواطن استشهد وعدد من الجرحى بقصف الاحتلال منزلاً في شارع النزهة، بجباليا البلد شمال غزة.

وفي وقت سابق من نهار الخميس استشهد ١١مواطن بينهم ستة من عناصر الشرطة بقصف اسرائيلي على مفرق السرايا وسط غزة فيما استشهد ستة مواطنين بقصف نهاية شارع الجلاء شمال المدينة.

ونسف جيش الاحتلال منازل سكنية شرق حي التفاح شرقي مدينة غزة.

وسط القطاع

واشارت مصادر طبية إلى ارتفاع عدد شهداء قصف مربع سكني بمخيم البريج الخميس ارتفع إلى ٢٣ شهيد وعشرات الجرحى.

جنوب القطاع

وارتقى ثلاثة مواطنين في غارتين في خان يونس جنوب القطاع.

واستشهد المواطنين محمد رضوان اللحام وأسامة صبحي اللحام بقصف خيمة بشارع روني بمنطقة المواصي فيما استشهد محمد حسن عاشور بقصف خيمة منطقة الصناعة شمال خان يونس.

واستشهد المواطن راتب ايمن جودة اثر إطلاق النار عليه بمنطقة الشاكوش واصيب ثمانية عندما كانوا يحاولون الوصول إلى نقطة المساعدات الأمريكية برفح.

واعلنت وزارة الصحة بغزة انه وصلت مشافي القطاع خلال ال ٢٤ ساعة الاخيرة ٦٧ شهيد بينهم خمسة انتشال و ١٧٩ مصاب مشيرة إلى ان الاحصائية لا تشمل مشافي شمال قطاع غزة لصعوبة الوصول لها.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٥٤٢٤٩ شهيد و ١٢٣٤٩٢ اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام ٢٠٢٣م .

واوضحت انها ضمت ٩٨ شهيدا الى الاحصائيات التراكمية بعد استكمال بياناتهم.

وبلغت حصيلة الشهداء والاصابات منذ ١٨ مارس ٢٠٢٥ بلغت (٣٩٨٦ شهيد ١١٤٦١ إصابة).