نتنياهو ينهي جلسة أمنية مصغرة لبحث صفقة أسرى بغزة ..

القدس المحتلة/سما/

أنهى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الخميس، جلسة أمنية مصغرة استمرت نحو ثلاث ساعات، خصصت لمناقشة ملف صفقة تبادل أسرى محتملة مع الفصائل الفلسطينية في غزة، وفق إعلام عبري.

وذكرت القناة “12” الخاصة، أن الاجتماع عقد بحضور عدد من أعضاء الحكومة الإسرائيلية، على رأسهم وزراء الحرب يسرائيل كاتس، والخارجية جدعون ساعر، والمالية بتسلئيل سموتريتش، والأمن القومي إيتمار بن غفير.

وفي وقت سابق الخميس، ادعت القناة ذاتها أن نتنياهو أبلغ عائلات الأسرى الإسرائيليين، بأن تل أبيب وافقت على المقترح الجديد للمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، للإفراج عن ذويهم.

وقالت القناة إن نتنياهو أبلغ العائلات خلال اجتماع عقده معهم اليوم، أن إسرائيل وافقت على المقترح الذي قدمه ويتكوف، في إطار جهود التوصل إلى صفقة تبادل أسرى.