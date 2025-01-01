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المبعوث الاميركي: سنزيل سوريا من قائمة الإرهاب والسلام بين دمشق وتل أبيب بات قريبا

الخميس 29 مايو 2025 05:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
المبعوث الاميركي: سنزيل سوريا من قائمة الإرهاب والسلام بين دمشق وتل أبيب بات قريبا



دمشق/ وكالات/

قال المبعوث الأميركي إلى سوريا توم باراك إن واشنطن تريد السلام بين سوريا وإسرائيل، مؤكدا أن هذه مشكلة قابلة للحل لكن الأمر يبدأ بالحوار.

وقال باراك في تصريح بعد لقائه الرئيس السوري أحمد الشرع في دمشق، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيعلن أن سوريا ليست دولة راعية للإرهاب، مبينا أن "رؤية ترامب هي أنه يتعين إعطاء الحكومة السورية فرصة بعدم التدخل".

وعن العلاقة بين دمشق وتل أبيب، أكد أن واشنطن تريد السلام بين الجانبين، مضيفا: "أعتقد أننا بحاجة للبدء باتفاقية عدم اعتداء بين سوريا وإسرائيل والحديث عن الحدود".

واستقبل الشرع باراك في قصر الشعب بدمشق، بحضور وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، ووزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، ورئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين سلامة.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، أعلن ترامب أن "سفير الولايات المتحدة لدى تركيا، توم باراك، سيشغل منصب مبعوثنا إلى سوريا".

وأضاف: "يدرك توم أن هناك إمكانات كبيرة في التعاون مع سوريا لوقف التطرف، وتحسين العلاقات، وتحقيق السلام في الشرق الأوسط. معا، سنجعل أمريكا والعالم آمنين من جديد"

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