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الآلاف يتظاهرون في بئر السبع يحتجون ضد سياسة الهدم الاسرائيلية داخل اراضي الـ48

الخميس 29 مايو 2025 03:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
الآلاف يتظاهرون في بئر السبع يحتجون ضد سياسة الهدم الاسرائيلية داخل اراضي الـ48



النقب/سما/

انطلقت، اليوم الخميس، مظاهرة في مدينة بئر السبع داخل أراضي الـ48، بمشاركة الآلاف، احتجاجا على سياسات الهدم والاقتلاع التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية في القرى العربية بالنقب.

كما تشهد منطقة النقب، اليوم، إضرابا عاما وشاملا احتجاجا على سياسة الهدم.

وقدّرت مصادر محلية عدد المتظاهرين بنحو 15 ألف شخص، ما يجعلها واحدة من أكبر المظاهرات التي يشهدها النقب في السنوات الأخيرة.

ورفع المشاركون في المظاهرة الأعلام السوداء، إلى جانب لافتات كُتبت عليها شعارات مناهضة للسياسات العنصرية التي تستهدف الوجود العربي في النقب. كما ردد المتظاهرون هتافات رافضة لعمليات الهدم التي تُنفذها السلطات الإسرائيلية.

وتنوّعت الشعارات التي حملها المتظاهرون، مؤكدة على رفض التهجير والمطالبة بالحقوق الأساسية، ومن أبرزها: "أوقفوا الهدم والتهجير"، "لا لهدم المنازل"، "يحق لأهالي النقب السكن والعيش بكرامة"، "لن نرحل، لن نُهجر"، "نعم للاعتراف، لا للإنكار"، و"تدمير البيت هو تدمير الأمل".

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