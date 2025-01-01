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9 شهداء وعشرات الجرحى في مجزرة وسط غزة والاحتلال يطالب بإخلاء مستشفى العودة

الخميس 29 مايو 2025 03:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
9 شهداء وعشرات الجرحى في مجزرة وسط غزة والاحتلال يطالب بإخلاء مستشفى العودة



غزة /سما/

استشهد 9 مواطنين على الأقل وأصيب العشرات في غارة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين عند مفترق السرايا وسط مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن أكثر من 40 إصابة نُقلت إلى مشافي مدينة غزة جراء هذا القصف.

وتأتي هذه الغارة في ظل ارتفاع متواصل لضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع،

حيث وصلت الحصيلة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 54,249 شهيدا و123,492 مصاباً، بحسب وزارة الصحة في غزة.

ومنذ استئناف القصف الإسرائيلي على غزة في 18 مارس 2025، سُجل 3,986 شهيدا و11,451 إصابة، في ظل تدهور مستمر للأوضاع الإنسانية وانهيار شبه كامل للمنظومة الصحية في القطاع.

في تطور آخر ينذر بمزيد من الكارثة الإنسانية، طالب الجيش الإسرائيلي مدير مشفى العودة بإخلاء المستشفى الواقع في منطقة تل الزعتر شمال قطاع غزة.

يأتي قرار الإخلاء هذا بعد أيام من استهداف المشفى ومحيطه بإطلاق النار والقصف، وفي ظل أزمة صحية خطيرة يعاني منها القطاع، خاصة في شماله، جراء تدمير المستشفيات واستهداف القطاع الطبي.

يضم المستشفى، الذي يُطالب بإخلائه، ما لا يقل عن 160 شخصاً، بينهم كوادر طبية، ومرضى، وجرحى، مما يثير مخاوف جدية بشأن مصيرهم في حال إجبارهم على النزوح.

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