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لابيد: على إسرائيل قبول خطة ويتكوف الجديدة بشأن غزة فورا

الخميس 29 مايو 2025 02:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
لابيد: على إسرائيل قبول خطة ويتكوف الجديدة بشأن غزة فورا



القدس المحتلة/سما/

دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد اليوم الخميس، الحكومة إلى قبول خطة المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف بشأن غزة، على الفور.

وقال لابيد في مؤتمر "إسرائيل تنتصر" لمؤسسة بيرل كاتزنلسون إن "إسرائيل يجب أن تقبل علنا وبشكل فوري الخطوط العريضة التي نشرها الوسيط الأمريكي ستيف ويتكوف هذا الصباح".

وأضاف لابيد قائلا: "أذكر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بأن لديه شبكة أمان كاملة مني لقبول الخطة، حتى لو حاول (وزير الأمن القومي إيتمار) بن غفير و(وزير المالية بتسلئيل) سموتريتش نسفها".

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