11 ألف مريض سرطان في غزة محرومون من العلاج

غزة/سما/

قالت وزارة الصحة بغزة إن 11 ألف مريض سرطان في قطاع غزة انقطعوا قسراً عن العلاج والرعاية الصحية المناسبة، في ظل استمرار الاحتلال منع إدخال المستلزمات الطبية والأدوية.

وأشارت إلى أن خدمات العلاج الكيماوي الوريدي والمتابعة الطبية لمرضى السرطان قد توقفت تماما في القطاع.

ولفتت إلى أن إخلاء المستشفى الأوروبي ومركز غزة للسرطان ضاعف حدة الوضع الكارثي للمرضى.

وأفادت بأن 5 آلاف مريض سرطان لديهم تحويلة عاجلة للعلاج في الخارج، إما للتشخيص أو للعلاج الكيميائي والإشعاعي، خاصة في ظل عدم توفر أجهزة التشخيص المبكر، إضافة إلى أن 64% من أدوية السرطان مفقودة.

وشددت المصادر، على أن مرضى السرطان باتوا محاصرين بأوضاع صحية واجتماعية ونفسية واقتصادية كارثية.