  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

11 ألف مريض سرطان في غزة محرومون من العلاج

الخميس 29 مايو 2025 01:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
11 ألف مريض سرطان في غزة محرومون من العلاج



غزة/سما/

قالت وزارة الصحة بغزة إن 11 ألف مريض سرطان في قطاع غزة انقطعوا قسراً عن العلاج والرعاية الصحية المناسبة، في ظل استمرار الاحتلال منع إدخال المستلزمات الطبية والأدوية.

وأشارت إلى أن خدمات العلاج الكيماوي الوريدي والمتابعة الطبية لمرضى السرطان قد توقفت تماما في القطاع.

ولفتت إلى أن إخلاء المستشفى الأوروبي ومركز غزة للسرطان ضاعف حدة الوضع الكارثي للمرضى.

وأفادت بأن 5 آلاف مريض سرطان لديهم تحويلة عاجلة للعلاج في الخارج، إما للتشخيص أو للعلاج الكيميائي والإشعاعي، خاصة في ظل عدم توفر أجهزة التشخيص المبكر، إضافة إلى أن 64% من أدوية السرطان مفقودة.

وشددت المصادر، على أن مرضى السرطان باتوا محاصرين بأوضاع صحية واجتماعية ونفسية واقتصادية كارثية.

الأكثر قراءة اليوم

"سنعتبرها إعلان حرب".. تحذير مصري من خطوة إسرائيلية

نتنياهو: "اغتلنا محمد السنوار"

وقف اطلاق النار لمدة 60 يوما..مقترح ويتكوف الجديد : اطلاق سراح 9 اسرى أحياء و18 قتيلاً اسرائيليا بغزة خلال أسبوع..

مجلس الأمن يستمع لشهادة مؤلمة من طبيب أمريكي عمل في مستشفيات غزة (فيديو)

سموتريتش: توقيع صفقة جزئية مع حماس “حماقة” لن أسمح بها.. ساعر يرد

أولمرت: إسرائيل ترتكب جرائم حرب في غزة

برنامج الأغذية العالمي: “جحافل من الجوعى” تقتحم مستودعا في غزة

الأخبار الرئيسية

6 وزراء خارجية يصلون الأحد ..قمة عربية عاجلة في رام الله..

وقف اطلاق النار لمدة 60 يوما..مقترح ويتكوف الجديد : اطلاق سراح 9 اسرى أحياء و18 قتيلاً اسرائيليا بغزة خلال أسبوع..

واشنطن : البيت الأبيض يعتقد أنه على بعد خطوات من التوصل لاتفاق بين حماس واسرائيل بغزة

صحيفة عبرية : إسرائيل تقاوم الضغوط الامريكية وترفض تقديم ضمانات لوقف الحرب

الجيش الإسرائيلي يستعد لسيناريو فوضى شاملة في مراكز توزيع المساعدات بغزة ويقرر وضع خطة ميدانية بديلة..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية