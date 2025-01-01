الامم المتحدة تحذر من احتمال ارتفاعات قياسية في درجات

نيويورك/وكالات/

قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إنه من المتوقع أن يشهد العالم المزيد من الارتفاعات القياسية في درجات الحرارة على مدى السنوات الخمس المقبلة مع تقديرات بأن يكون الاحتباس الحراري عند القطب الشمالي أكثر من ثلاثة أمثال المتوسط العالمي.

وأضافت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في تقرير أصدرته اليوم الأربعاء، أن هناك احتمالا بنسبة 80 بالمئة أن تشهد سنة واحدة على الأقل من السنوات الخمس المقبلة مستوى قياسيا من درجات الحرارة، وأن هناك احتمالا كبيرا أن يتجاوز متوسط الاحترار 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.

فيما توقعت أن يتراوح متوسط درجة الحرارة قرب سطح الأرض على مستوى العالم بين 1.2 و1.9 درجة مئوية من العام الجاري وحتى نهاية عام 2029، فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية بين عامي 1850 و1900 ما سيزيد من تطرف الطقس.