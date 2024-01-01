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الاحتلال يفجر منزل الشهيد جعفر منى في مدينة نابلس

الخميس 29 مايو 2025 10:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يفجر منزل الشهيد جعفر منى في مدينة نابلس



نابلس /سما/

فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، منزل الشهيد جعفر منى في مدينة نابلس.

وكان منى قد استشهد في الثامن عشر من شهر آب من العام الماضي 2024، وزعم الاحتلال انه مسؤولا عن تنفيذ عملية تل أبيب في أغسطس/آب 2024.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس وحاصرت إحدى العمارات السكنية في حي السلام غرب المدينة، وأجبرت سكانها على الخروج إلى العراء، تمهيدا لهدم شقة الشهيد جعفر منى.

وفي وقت لاحق أجبرت قوات الاحتلال عددا كبيرا من سكان الشقق والمنازل في المنطقة القريبة على إخلائها، وزرعت المتفجرات في منزل منى وفجرته.

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