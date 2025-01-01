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واشنطن : المحادثات بين واشنطن وطهران تقترب من التوصل لاتفاق شامل

الخميس 29 مايو 2025 10:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن : المحادثات بين واشنطن وطهران تقترب من التوصل لاتفاق شامل



واشنطن / وكالات /

اشارت قناة "سي أن أن" الأميركية إلى التوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران بات قريبا.

وحول مكان جولة المفاوضات المقبلة ، رجحت المصادر، أن تعقد في منطقة الشرق الأوسط، دون إعطاء من مزيد من التفاصيل. 

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ، إن المفاوضين الأمريكيين أجروا محادثات "جيدة للغاية" مع وفد إيراني مطلع الأسبوع.

وجاءت تصريحات ترامب في الوقت الذي يسعى فيه إلى إبرام اتفاق لمنع من تطوير سلاح نووي.

قالت الولايات المتحدة، الجمعة، إن مباحثات "بناءة" جرت مع إيران، وأسفرت عن إحراز "تقدم إضافي"، وذلك في ختام الجولة الخامسة من المحادثات حول البرنامج النووي الإيراني في روما.

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