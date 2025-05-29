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وقف اطلاق النار لمدة 60 يوما..مقترح ويتكوف الجديد : اطلاق سراح 9 اسرى أحياء و18 قتيلاً اسرائيليا بغزة خلال أسبوع..

الخميس 29 مايو 2025 09:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وقف اطلاق النار لمدة 60 يوما..مقترح ويتكوف الجديد : اطلاق سراح 9 اسرى أحياء و18 قتيلاً اسرائيليا بغزة خلال أسبوع..



القدس المحتلة/سما/

وصل إلى (إسرائيل)، ليل الأربعاء/الخميس، المقترح الجديد الذي قدمه المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، والذي ينص على إطلاق سراح تسعة رهائن أحياء على مرحلتين، خلال أسبوع. كما يشمل المقترح إطلاق سراح 18 رهينة فارقوا الحياة.

ويتضمن الاتفاق انسحاب (الجيش الإسرائيلي) من المناطق التي سيطر عليها خلال عملية “السيف والقوة”، دون أن يُلزم (إسرائيل) بإنهاء الحرب.

في المقابل، ستحصل حركة حماس على وقف لإطلاق النار لمدة 60 يوماً. ووفقاً لما نقلته قناة “الغد” المصرية، ينص الاتفاق أيضاً على الإفراج عن أكثر من ألف أسير فلسطيني، وزيادة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والتي ستُوزَّع تحت إشراف الأمم المتحدة.

وفي وقت سابق، أصدرت حماس بياناً تحدثت فيه عن التوصل إلى “إطار مبدئي” لوقف إطلاق النار مع ويتكوف، إلا أن (إسرائيل) سارعت إلى نفي ذلك. وقال مصدر رسمي في الكيان: “تواصل حماس حربها النفسية وحملتها الدعائية. وكما أوضح ويتكوف قبل يومين، فإن (إسرائيل) وافقت على مخططه، بينما لا تزال حماس ترفض. اقتراح حماس غير مقبول، لا من قبل (إسرائيل) ولا من قبل الإدارة الأمريكية”.

لاحقاً، صرّح ويتكوف بأن واشنطن ستطرح مقترحاً جديداً للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار، قائلاً: “أنا متفائل”.

في هذا السياق، وجّه وزير المالية بحكومة العدو بتسلئيل سموتريتش تحذيراً إلى رئيس حكومة الكيان بنيامين نتنياهو، قال فيه: “حماس تتعرض لضغوط هائلة، يجب الاستمرار في هذا الضغط لدفعها نحو صفقة استسلام كاملة تشمل جميع الرهائن. التوصل إلى اتفاق جزئي الآن سيكون بمثابة إنقاذ لها. لن أسمح بذلك”.

من جانبهم، ردت عائلات الأسرى ببيان شديد اللهجة، جاء فيه: “كفوا عن المتاجرة بمصير الأسرى. التاريخ لن يرحم. أوقفوا التصريحات الكاذبة والوعود الفارغة، وافعلوا ما يريده الشعب: أعيدوا جميع الأسرى، رجالاً ونساءً، وأوقفوا الحرب”.

وفي السياق ذاته، علّق رئيس معسكر الدولة، بيني غانتس، على التطورات قائلاً: “يعلم نتنياهو أن حكومته لن تسقط بسبب صفقة تبادل أسرى. بعد 600 يوم من القتال، لم يعد هناك عذر. عليه أن يتبنى المقترح الأمريكي ويدفع باتجاه استعادة جميع الرهائن”.

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