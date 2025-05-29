واشنطن : البيت الأبيض يعتقد أنه على بعد خطوات من التوصل لاتفاق بين حماس واسرائيل بغزة

سما / وكالات /

أفادت مصادر لموقع "أكسيوس" أن البيت الأبيض يبدي تفاؤلاً متزايداً حيال إمكانية نجاح المبادرة الجديدة التي يقودها المستشار ستيف ويتكوف في تقريب وجهات النظر بين إسرائيل وحركة حماس، بهدف التوصل إلى اتفاق يضع حداً للحرب الدائرة في قطاع غزة.

ووفقاً للمصادر، ترى الإدارة الأمريكية أن الفجوات بين الجانبين قد تقلّصت، وأن اتفاقاً نهائياً لإنهاء الحرب بات في متناول اليد، في حال أبدت كل من إسرائيل وحماس مرونة إضافية وتحركتا خطوات محدودة نحو التفاهم.

وأشارت المصادر إلى أن واشنطن تعتقد بإمكانية التوصل إلى اتفاق خلال أيام، إذا استمرت الجهود الحالية وتوافرت الإرادة السياسية لدى الطرفين.