73 يوما على عودة الحرب على قطاع غزة .. عشرات الشهداء والجرحى في مجازر مستمرة واستمرار المجاعة ..

غزة /سما/

واصلت طائرات الاحتلال لقصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٧٣ لعودة الحرب مخلفة اعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وحسب مصادر طبية فقد استشهد ٦١ مواطن واصيب العشرات منذ فجر الاربعاء في مختلف مناطق قطاع غزة.

وتستمر إسرائيل في منع المنظمات الدولية من ادخال الدقيق إلى القطاع وسط إرباك في الآلية الجديدة واستمرار إطلاق النار على المواطنين الذين ينتظرون المساعدات.

شمال قطاع غزة

واستشهد سبعة مواطنين بقصف إسرائيلي على منزل عائلة عزام وروضة للأطفال في جباليا شمالي قطاع غزة وهم الطفلة أسوار جاسر عزام وشقيقتها الطفلة ريتال ، الشقيقان احمد وعبد العزيز مسعد رجب عزام والمواطنات خديجة خليل عزام ، نجوى ديب زكي عزام وفاطمة حمودة.

وكان خمسة شهداء ومصابون ارتقوا في غارة اسرائيلية سابقة استهدفت محل شحن وانترنت في شارع سراري بجباليا البلد، وهم:د. أحمد يوسف نبهان والأشقاء الثلاثة مأمون وحلا وعثمان عامر دبو وابن عمهم عبد الرحمن رائد دبو.

وفي وقت سابق استشهد اربعة مواطنين باستهداف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين قرب منطقة الفاخورة بمخيم جباليا.

وفي سياق متصل تحدث شهود عيان عن وجود جثامين شهداء بينهم نساء وأطفال في شوارع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة لا يستطيع احد الوصول اليهم .

وانتشلت فرق الإسعاف شهيد ومصاب بجروح خطرة وفقدان نحو ١٥ مواطن تحت الأنقاض جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة أبو الكاس في منطقة الشعف بحي التفاح شمال شرقي مدينة غزة.

وفي مدينة غزة ارتقى أربعة من العاملين في المجال الاغاثي بقصف سيارة بشارع النفق وسط مدينة غزة .

والشهداء هم : محمد المبيض (مدير المشاريع في هيئة الإغاثة الإنسانية التركية lHH) ، معتز رجب (مصور القدس اليوم ، أحمد بستان وإسحاق الطيف

وسط القطاع

واستشهد الطفل أحمد عواد محمد صرصور (١٣ عامًا) في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة البركة بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة

كما استشهد الشاب كامل ابو شملة جراء قصف الاحتلال على مخيم النصيرات .

جنوب القطا

وارتقى ٢٨ شهيد في سلسلة غارات على مدينتي رفح وخان يونس جنوب القطاع.

واستشهد اربعة مواطنين في قصف من مسيرة إسرائيلية في شارع ٥ بمنطقة المواصي شمال غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة وهم أحمد شفيق جلال الفرا ، حنان عبيد عثمان الفرا ، شذي شفيق جلال الفرا وهداية خليل أبو جزر.

واعلنت وزارة الصحة بغزة انه وصلت مشافي القطاع خلال ال ٢٤ ساعة الاخيرة ٢٨ شهيد بينهم خمسة انتشال و ١٧٩ مصاب مشيرة إلى ان الاحصائية لا تشمل مشافي شمال قطاع غزة لصعوبة الوصول لها.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٥٤٠٨٤ شهيد و ١٢٣٣٠٨ اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام ٢٠٢٣م .

وبلغت حصيلة الشهداء والاصابات منذ ١٨ مارس ٢٠٢٥ بلغت (٣٩٢٤ شهيد ١١٢٦٧ إصابة).