أحرز "سوبر هاتريك".. الفلسطيني وسام أبو علي أفضل لاعب بمباراة تتويج فريقه الأهلي المصري بطلا للدوري

القاهرة/سما/

حصد مهاجم الفلسطيني وسام أبو علي لقب أفضل لاعب في مباراة فريقه الأهلي المصري أمام فاركو، الأربعاء، وفاز فيها الأهلي بسداسية نظيفة، حيث وسجل أبو علي 4 أهداف "سوبر هاتريك".



وتوج الأهلي ببطولة الدوري رسمياً للمرة الثالثة على التوالي والـ45 في تاريخه.

وواجه الأهلي فريق فاركو، على استاد القاهرة، فيما واجه بيراميدز منافسه سيراميكا كليوباترا، بالجولة الأخيرة من بطولة الدوري، ودخل الأهلي اللقاء وفي جعبته 55 نقطة متصدرا الترتيب بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب الـ53 نقطة.



وحسم الأهلي لقاء اليوم بسداسية نظيفة، كما فاز بيراميدز بنتيجة 5-1، ورغم أن هذه النتائج تمنح اللقب للأهلي بفارق نقطتين عن بيراميدز، لكن أزمة مباراة القمة أمام الزمالك التي انسحب منها الأهلي ما زالت تخيم على الأجواء، بعد معاقبة الأهلي بخصم 6 نقاط، ثم التراجع والاكتفاء بخصم 3 نقاط فقط، وهي القرارات التي اعترض عليها الزمالك وبيراميدز، واعتبراها مخالفة للوائح، خاصة بعد معاقبة الزمالك الموسم الماضي بخصم 6 نقاط لانسحابه أمام الأهلي.

وتقدم بيراميدز والزمالك بتظلم على قرارات رابطة الأندية أمام لجنة التظلمات باتحاد الكرة، والتي لم تفصل في الشكوى بداعي تحصين الرابطة لقراراتها، ما دفع الفريق السماوي إلى اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية، وطلب تعليق إعلان بطل الدوري المصري في شق مستعجل لدعواه، وهو الطلب الذي تم رفضه، بانتظار الفصل النهائي في الدعوى المتعلقة بخصم النقاط من الأهلي.