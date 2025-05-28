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"سنعتبرها إعلان حرب".. تحذير مصري من خطوة إسرائيلية

الأربعاء 28 مايو 2025 08:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
"سنعتبرها إعلان حرب".. تحذير مصري من خطوة إسرائيلية



القاهرة/سما/

حذر الإعلامي والبرلماني المصري مصطفى بكري، من مخطط لإجبار فلسطينيي غزة على اقتحام الحدود المصرية، ووضع القاهرة في موقف حرج، معتبرا أنه بمثابة "إعلان حرب".

وقال "بكري" في تغريدة عبر حسابه بمنصة "إكس" الأربعاء، إن المخطط "الصهيوني - الأمريكي" يستهدف مصر وأرض سيناء، مؤكدا أن "مصر كلها خلف جيشها وقائدها في مواجهة هذا المخطط"، وأن هذا الأمر يجعل "مصير اتفاقية السلام مع إسرائيل على المحك".


وكتب "بكري" قائلا: "أتمنى على أهلنا في غزه أن يدركوا أن مخطط إسرائيل هو حشر أبناء غزة على الحدود المصرية مع غزة، والاستمرار في منع الغذاء والدواء وقصفهم بالصواريخ والقنابل، والهدف إجبارهم على اقتحام الحدود المصرية، ووضع مصر أمام موقف حرج".


وأكد أن "مصر لن تكون طرفا في تصفية القضية الفلسطينية، ولن تسمح بالتهديد لأمنها القومي"، معتبرا أن "المنطقه في أخطر مرحلة تاريخية تمر بها في العصر الحديث".

وأضاف: "مصر كلها خلف جيشها وقائدها في مواجهة المخطط الصهيوني - الأمريكي، الذي يمضي نحو إجبار الفلسطينين على التهجير القسري، هذا المخطط يراد من خلفه استهداف مصر وأرض سيناء، وإلا لماذا حشر أكثر من 2.3 مليون فلسطيني على الحدود مع مصر".

وأشار إلى تصريح "نتنياهو" منذ أيام "بأن خطته من وراء ذلك هدفها تنفيذ خطة ترامب بتهجير الفلسطينين وإخلاء غزة"، مؤكدا أن "تنفيذ هذا المخطط معناه إعلان الحرب ضد مصر، وساعتها مصير اتفاقية السلام مع إسرائيل سيكون على المحك".

واختتم "بكري" رسالته بالتأكيد على أن "حدود مصر خط أحمر (كما) قالها الرئيس عبد الفتاح السيسي أكثر من مرة".

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