مفاوضات غزة: مقترح جديد لويتكوف... وترامب يحث على قبوله

واشنطن/سما/

قال المبعوث الأميركي الخاص، ستيف ويتكوف، إن بلاده "تقترب من إرسال ورقة شروط جديدة للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة"، معربًا عن أمله "في تسليمها في وقت لاحق اليوم".

وأضاف ويتكوف "لدينا شعور جيد جدًا بشأن إمكانية التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار يؤدي إلى حل دائم"، مؤكدًا أن واشنطن "تحث الأطراف على قبول مقترحاتها لحل الأزمة".

وأشار ويتكوف إلى أن بلاده "تسعى إلى حل طويل الأمد للنزاع في الشرق الأوسط"، مشددًا على أنه "متفائل بشأن إمكانية التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة".



وفي السياق نفسه، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن بلاده "تبلي بلاءً حسنًا بشأن غزة وإيران"، داعيًا الأطراف إلى "الموافقة على الوثيقة التي قدمها ويتكوف"، في إشارة إلى المقترح الأميركي الجاري العمل عليه حاليًا.

كما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته تعمل على تسريع توصيل المواد الغذائية للفلسطينيين في غزة.

وأضاف للصحافيين “نتعامل مع الوضع برمته في غزة، نوصل الغذاء لسكان غزة، الوضع سيء للغاية”

النووي الإيراني

وأكد ترامب ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية في الأيام الأخيرة، مشيرًا إلى أنه حذّر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، من الإقدام على أي تحرك ضد إيران، وأبلغه بأن "الوقت غير مناسب لذلك".

وأضاف ترامب "أخبرت نتنياهو أننا نقترب من التوصل إلى حل مع إيران"، وتابع "ربما يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران خلال أسابيع قليلة".