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“ريان إير” تمدد إلغاء رحلاتها من وإلى إسرائيل حتى آخر يوليو

الأربعاء 28 مايو 2025 05:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
“ريان إير” تمدد إلغاء رحلاتها من وإلى إسرائيل حتى آخر يوليو



تل أبيب/سما/

 مددت شركة الطيران منخفض التكاليف الأيرلندية “ريان إير”، تعليق رحلاتها من وإلى إسرائيل حتى 31 من يوليو/تموز المقبل، بحسب ما أوردته صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، اليوم الأربعاء.

يأتي ذلك بينما أعلنت مجموعة “لوفتهانزا” الألمانية للطيران، أمس الأول الاثنين، تمديد تعليق رحلاتها إلى إسرائيل لمدة أسبوع آخر.

وأعلنت المجموعة في فرانكفورت أن شركاتها لن تسير طائرات إلى تل أبيب حتى يوم الأحد الموافق 15 يونيو/حزيران المقبل، وذلك على خلفية تجدد العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وما يثيره من مخاوف أمنية.

وينطبق قرار التعليق مجددا على مجموعة “لوفتهانزا” بأكملها، بما في ذلك الشركة الرئيسية “لوفتهانزا” و”سويس” و”بروسلز” و”أوستريا” و”يورووينجز”، و”إيتا” و”لوفتهانزا كارجو”.

(د ب أ)

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