43 شهيدا في قطاع غزة منذ الفجر

غزة/سما/

أعلنت وزارة الصحة في غزة، مساء اليوم، عن استشهاد 43 مواطنا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة بقطاع غزة منذ فجر اليوم.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة، أن الحرب الإسرائيلية المستمرة ضد القطاع منذ 600 يوم، خلقت “مؤشرات كارثية”، تعصف بالمشهد الصحي والإنساني.

وأشارت في تصريح صحافي، إلى أن ️22 مستشفى خرجت عن الخدمة من أصل 38 مستشفى كانت تعمل في القطاع، فيما بات 47% من قائمة الأدوية الأساسية رصيدها صفر، 65% من قائمة المستهلكات الطبية أصبح أيضا رصيدها صفر.

وأشارت إلى أن 30 مركزا الرعاية الأولية فقط تعمل حالياً من أصل 105 مركز، فيما تجاوزت في هذا الوقت ️نسبة إشغال الأسرة 106%.

وأوضحت في تقريرها الذي تحدث عن الواقع الصحي الصعب في غزة، أن 50 غرفة عمليات تعمل حاليا في ظروف كارثية، من أصل 104 غرفة.

وقالت الوزارة وهي تتحدث عن أحوال المرضى إن ️41% من مرضى الفشل الكلوي توفوا خلال الحرب، وأن ️477 مريض توفوا وهم ينتظرون السفر للعلاج بالخارج.

وأعلنت عن تدمير 25 محطة أكسجين من أصل 34 محطة، لتبقى فقط 9 محطات تعمل بشكل جزئي.

وتحدثت عن ازدياد الحاجة لإنتاج كميات مضاعفة من الأكسجين في الأقسام داخل المستشفيات وأهمها العناية المركزة والعمليات وأقسام حضانات الأطفال والطوارئ.

وحذرت وزارة الصحة من “لحظات كارثية تُهدد تقديم الرعاية الطبية في حال توقف أو تعطل ما تبقى من محطات الأكسجين”، وناشدت كافة الجهات المعنية العمل وبشكل عاجل على إدخال محطات الأكسجين.

وقالت إن ️12 جهاز تصوير مقطعي تم تدميرها من أصل 19 جهاز، فيما هناك ️7 أجهزة رنين مغناطيسي دُمرت بالكامل ليصبح قطاع غزة خالي من أجهزة الرنين التشخيصية، مشيرة كذلك إلى وجود عجز كبير في أجهزة التصوير الطبي.

وبسبب الغارات والقصف واجتياح المستشفيات، تم تدمير 49 مولد كهربائي من أصل 110 تعمل في مستشفيات القطاع، لافتة إلى أن هذه المولدات بحاجة عاجلة للصيانة وتعزيز أرصدة الوقود.

وتحدثت كذلك عن مأساة الأطفال بسبب قلة الطعام، وأوضحت أن 60 طفل توفوا جراء سوء التغذية