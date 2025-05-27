  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

أولمرت يوجه انتقادات حادة لنتنياهو وحكومته

الأربعاء 28 مايو 2025 05:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
أولمرت يوجه انتقادات حادة لنتنياهو وحكومته



القدس المحتلة/سما/

انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت بشدة التصريحات الأخيرة لكبار الوزراء حول تجويع غزة، وقال في حديث لشبكة CNN إن "الوقت حان لإنهاء الحرب".


في حين كتب في وقت سابق بمقال رأي لصحيفة "هآرتس": أن "ما نفعله في غزة الآن هو حرب دمار، وقتل عشوائي بلا حدود ووحشي وإجرامي للمدنيين، نحن لا نفعل هذا بسبب اندفاع غير متناسب من بعض الجنود في وحدة ما، بل هو نتيجة سياسة حكومية مملاة عن علم وشر وخبث وبلا مسؤولية، نعم، إسرائيل ترتكب جرائم حرب".

وقال أولمرت في مقابلته مع "CNN": "ما حدث تحديدا في الأيام القليلة الماضية وهو تصريحات وزراء الحكومة الإسرائيلية، كبار الوزراء، التي تقول: "يجب أن نجوع غزة". ما هذا إن لم يكن جريمة حرب؟".

وأضاف: "أعني، كيف يمكن لشخص جاد يمثل الحكومة الإسرائيلية أن يصرح بذلك صراحة، أنه يجب أن نجوع غزة، وأنه يجب ألا توفر الاحتياجات الإنسانية الأساسية لملايين الناس الذين يعيشون هناك".

وأوضح: "هناك إرهابيون علينا محاربتهم، لكن هذه ليست حربا ضد حماس".

وتابع :يبدو هذا الأمر أكثر فأكثر وكأنه حرب سياسية بين رئيس الوزراء الإسرائيلي والحكومة ومجموعة البلطجية الذين يمثلون الآن الحكومة الإسرائيلية داخل إسرائيل وفي جميع أنحاء العالم يرتكبون أعمالا لا يمكن تفسيرها بأي طريقة أخرى سوى أنها جرائم حرب".

الأكثر قراءة اليوم

السعودية تصدر بيانا غاضبا بشأن تصرف إسرائيلي "خطير"

نتنياهو يسخر من العالم : اعتقلنا آلاف المدنيين في غزة وصورناهم عراة ولا تظهر عليهم المجاعة بل عدم ممارسة الرياضة

الأونروا: لا يمكن إنجاز أي عملية إغاثة في غزة بالطريقة التي تمت اليوم

تواصل المحادثات بشأن صفقة الأسرى... تل أبيب: التقدم مرهون بموافقة حماس

نتنياهو يقرّ بفقدان السيطرة على مركز توزيع مساعدات في غزة

غزة : عشرات الشهداء وموت واعتقالات خلال استلام المساعدات جنوب القطاع

إسرائيل تكشف تفاصيل مثيرة عن كمين القسام "كسر السيف" في منطقة بيت حانون

الأخبار الرئيسية

6836cd8a42360411bd5879b5 (1)

آلاف الفلسطينيين يتوافدون لاستلام المساعدات الغذائية في رفح وسط تدافع وإجراءات أمنية

43 شهيدا في قطاع غزة منذ الفجر

حماس: توصلنا إلى اتفاق مع ويتكوف وننتظر الرد النهائي .. مسؤول إسرائيلي: مقترح غير مقبول

20250528040846

نتنياهو: "اغتلنا محمد السنوار"

20250527172157reup-2025-05-27t172006z_1280256032_rc2hqeavamqj_rtrmadp_3_israel-palestinians-rafah-aid.h-1-730x438

رجال أعمال في غزة رفضوا التعاون مع المتعهدين الأمنيين.. إلا شركة غامضة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية