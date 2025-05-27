أولمرت يوجه انتقادات حادة لنتنياهو وحكومته

القدس المحتلة/سما/

انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت بشدة التصريحات الأخيرة لكبار الوزراء حول تجويع غزة، وقال في حديث لشبكة CNN إن "الوقت حان لإنهاء الحرب".



في حين كتب في وقت سابق بمقال رأي لصحيفة "هآرتس": أن "ما نفعله في غزة الآن هو حرب دمار، وقتل عشوائي بلا حدود ووحشي وإجرامي للمدنيين، نحن لا نفعل هذا بسبب اندفاع غير متناسب من بعض الجنود في وحدة ما، بل هو نتيجة سياسة حكومية مملاة عن علم وشر وخبث وبلا مسؤولية، نعم، إسرائيل ترتكب جرائم حرب".

وقال أولمرت في مقابلته مع "CNN": "ما حدث تحديدا في الأيام القليلة الماضية وهو تصريحات وزراء الحكومة الإسرائيلية، كبار الوزراء، التي تقول: "يجب أن نجوع غزة". ما هذا إن لم يكن جريمة حرب؟".

وأضاف: "أعني، كيف يمكن لشخص جاد يمثل الحكومة الإسرائيلية أن يصرح بذلك صراحة، أنه يجب أن نجوع غزة، وأنه يجب ألا توفر الاحتياجات الإنسانية الأساسية لملايين الناس الذين يعيشون هناك".

وأوضح: "هناك إرهابيون علينا محاربتهم، لكن هذه ليست حربا ضد حماس".

وتابع :يبدو هذا الأمر أكثر فأكثر وكأنه حرب سياسية بين رئيس الوزراء الإسرائيلي والحكومة ومجموعة البلطجية الذين يمثلون الآن الحكومة الإسرائيلية داخل إسرائيل وفي جميع أنحاء العالم يرتكبون أعمالا لا يمكن تفسيرها بأي طريقة أخرى سوى أنها جرائم حرب".