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نتنياهو يصدر بيانا حول قصف مطار صنعاء

الأربعاء 28 مايو 2025 05:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يصدر بيانا حول قصف مطار صنعاء



القدس المحتلة/سما/

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن سلاح الجو الإسرائيلي شن غارة جديدة على مطار صنعاء الدولي الخاضع لسيطرة الحوثيين في اليمن.


وأصدر نتنياهو بيانا حول قصف سلاح الجو لمطار صنعاء، بالتوازي مع جلسة له في المحكمة اليوم الأربعاء، قال فيه: "نعمل وفق مبدأ بسيط وهو أن من يعتدي علينا سنرد عليه ومن لا يفهم ذلك بالقوة سيفهمه بمزيد من القوة".

واعتبر نتنياهو أن الحوثيين "مجرد واجهة، وإيران هي القوة الرئيسية التي تقف خلفهم وهي المسؤولة عن العدوان الذي ينطلق من اليمن".

من جهتها أفادت القناه "12" العبرية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي تلقى تقريرا عن الهجوم على اليمن خلال تواجده في قاعه المحكمة.

وذكرت القناة بأن أكثر من 10 طائرات حربية شاركت في الهجوم على مطار صنعاء، وأطلق على العملية الإسرائيلية في اليمن اسم "الحلى الذهبية".

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في وقت سابق من اليوم، أن طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو ضربت أهدافا في مطار صنعاء الدولي الذي يسيطر عليه الحوثيون.

وأضاف كاتس في بيان له أن الغارات "دمرت آخر طائرة متبقية يستخدمها الحوثيون، وكانت الطائرات السابقة قد دمرت في غارة على المطار في 6 مايو".

من جهتها أفادت قناة "المسيرة" التابعة لحركة "أنصار الله" الحوثية بأن "4 غارات لطيران العدو الإسرائيلي استهدفت المدرج في مطار صنعاء وطائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية".

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