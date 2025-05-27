  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

"كارثة لم تحدث في تاريخ مصر".. فيديو يكشف عن عملية غش كبرى للعسل

الأربعاء 28 مايو 2025 05:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
"كارثة لم تحدث في تاريخ مصر".. فيديو يكشف عن عملية غش كبرى للعسل



القاهرة/سما/

رد رئيس اتحاد النحالين العرب في مصر فتحي بحيري، على انتشار فيديو حول غش العسل المصري، معتبراً أن هذه الادعاءات "غير دقيقة وتضر بصناعة يعتمد عليها آلاف الأسر".

 
 

وأكد بحيري في تصريحات تلفزيونية: "قطاع النحالين يخضع لرقابة دقيقة من وزارتي الزراعة والصحة وهيئة سلامة الغذاء"، مشيراً إلى أن العينات المذكورة في الفيديو "غير ممثلة للعسل المصري، ولم يتم الإعلان عن أسماء الجهات المنتجة".

وأوضح رئيس الاتحاد أن "المواصفة المصرية القياسية لعام 2005 تسمح بنسبة سكروز تتراوح بين 5% إلى 15% حسب نوع العسل"، مضيفاً: "عسل البرسيم مثلاً قد تصل نسبة السكروز فيه إلى 10%، وهذا أمر طبيعي ومعترف به دولياً".

وكشف بحيري عن تقديمه شكوى للمجلس الأعلى للإعلام بسبب "الأضرار الجسيمة التي قد تلحق بالقطاع"، مؤكداً أن "مصر تنتج أفضل أنواع العسل عالمياً، حيث يصدر سنوياً حوالي 3200 طن".

واختتم تصريحاته بالتأكيد: "بمسؤوليتي الشخصية، هذه الادعاءات غير دقيقة ولا تستند إلى أي أدلة علمية، والعسل المصري يخضع لأعلى معايير الجودة والرقابة".

من جانبه، تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل بشأن انتشار ظاهرة غش عسل النحل في الأسواق المصرية. وجّه الطلب إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري التموين والصحة ورئيس جهاز حماية المستهلك، بعد ظهور نتائج تحاليل معملية كشفت تورط علامات تجارية شهيرة في بيع منتجات مغشوشة.

وأظهرت التحاليل التي أجراها متخصصون في مراجعة الأغذية أن العديد من العينات لا تحتوي على مكونات العسل الطبيعية، بل تتكون من خليط من الجلوكوز الصناعي ومحليات رخيصة مع إضافة نكهات وألوان صناعية. كما تم رصد وجود مواد حافظة ومركبات مجهولة المصدر في بعض المنتجات، مما يشكل خطراً على صحة المواطنين وخاصة مرضى السكري والأطفال.

وأكد محسب في طلبه أن هذه الممارسات تسبب أضراراً بالغة لمنتجي العسل الطبيعي، وتخلق منافسة غير عادلة في السوق. كما أشار إلى قصور في آليات الرقابة على هذه المنتجات، رغم الحملات الدعائية المكثفة التي تروج لها عبر وسائل الإعلام.

وطالب النائب بإجراء فحوصات عاجلة على منتجات العسل في الأسواق، وإعلان النتائج بشكل شفاف للمواطنين. كما دعا إلى سحب المنتجات المخالفة وتطبيق عقوبات رادعة على الشركات المتورطة، مع تحديث منظومة الرقابة على الأغذية ووضع مواصفات دقيقة لمكونات العسل الطبيعي.

وشدد الطلب على ضرورة إطلاق حملة توعوية للمستهلكين، وعقد جلسة طارئة بالبرلمان لبحث الأزمة ووضع حلول عاجلة لها، مؤكداً أن استمرار هذه الظاهرة يمثل تهديداً للأمن الغذائي والصحي في مصر.

وانتشر فيديو بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر يتحدث عن كارثة غير مسبوقة لم تحدث في تاريخ مصر، حيث أكدت التحاليل أن العسل المتواجد في البلاد لا يطابق المواصفات ويعد مغشوشا.

الأكثر قراءة اليوم

السعودية تصدر بيانا غاضبا بشأن تصرف إسرائيلي "خطير"

نتنياهو يسخر من العالم : اعتقلنا آلاف المدنيين في غزة وصورناهم عراة ولا تظهر عليهم المجاعة بل عدم ممارسة الرياضة

الأونروا: لا يمكن إنجاز أي عملية إغاثة في غزة بالطريقة التي تمت اليوم

تواصل المحادثات بشأن صفقة الأسرى... تل أبيب: التقدم مرهون بموافقة حماس

نتنياهو يقرّ بفقدان السيطرة على مركز توزيع مساعدات في غزة

غزة : عشرات الشهداء وموت واعتقالات خلال استلام المساعدات جنوب القطاع

إسرائيل تكشف تفاصيل مثيرة عن كمين القسام "كسر السيف" في منطقة بيت حانون

الأخبار الرئيسية

6836cd8a42360411bd5879b5 (1)

آلاف الفلسطينيين يتوافدون لاستلام المساعدات الغذائية في رفح وسط تدافع وإجراءات أمنية

43 شهيدا في قطاع غزة منذ الفجر

حماس: توصلنا إلى اتفاق مع ويتكوف وننتظر الرد النهائي .. مسؤول إسرائيلي: مقترح غير مقبول

20250528040846

نتنياهو: "اغتلنا محمد السنوار"

20250527172157reup-2025-05-27t172006z_1280256032_rc2hqeavamqj_rtrmadp_3_israel-palestinians-rafah-aid.h-1-730x438

رجال أعمال في غزة رفضوا التعاون مع المتعهدين الأمنيين.. إلا شركة غامضة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية