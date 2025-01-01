  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

قائد الأمن الداخلي بمحافظة السويداء ينفي إجراء مفاوضات مباشرة مع "إسرائيل"

الأربعاء 28 مايو 2025 05:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
قائد الأمن الداخلي بمحافظة السويداء ينفي إجراء مفاوضات مباشرة مع "إسرائيل"



دمشق/سما/

نفي قائد الأمن الداخلي بمحافظة السويداء أحمد الدالاتي مشاركته في أي جلسات تفاوضية مباشرة مع الجانب الإسرائيلي، مؤكدا أن هذه الادعاءات عارية عن الصحة وتفتقر إلى الدقة والمصداقية.


وقال لقناة الإخبارية السورية: "أنفي بشكل قاطع مشاركتي في أي جلسات تفاوضية مباشرة مع الجانب الإسرائيلي وأؤكد أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة وتفتقر إلى الدقة والمصداقية".

وأضاف: "أشدد على أن موقف الجمهورية العربية السورية ثابت وواضح حيال هذا الموضوع، فالقيادة السورية تواصل القيام بكافة الإجراءات الضرورية لحماية الشعب السوري والدفاع عن سيادة ووحدة أراضي الجمهورية وذلك باستخدام جميع الوسائل المشروعة".

وفي وقت سابق ذكرت وكالة "رويترز" أن سوريا وإسرائيل كانتا على اتصال مباشر في الأسابيع الأخيرة لمناقشة التوترات الحدودية.

وأشار التقرير إلى أن لقاءات عقدت بين مسؤولين من البلدين، ترأس الجانب السوري محافظ القنيطرة أحمد الدالاتي. وأجرى المحادثات نيابة عن إسرائيل مسؤولون أمنيون رسميون لم يتم الكشف عن هوياتهم.

وقالت مصادر سورية وغربية ومصدر استخباراتي إقليمي إن "هذه الاجتماعات تستند إلى محادثات خلف الكواليس جرت عبر وسطاء منذ أن أطيح بنظام بشار الأسد في ديسمبر الماضي".

وأكدت ثلاثة مصادر أن عدة جولات من الاجتماع وجهاً لوجه جرت في المنطقة الحدودية، وشملت أراضي واقعة تحت سيطرة إسرائيل.

الأكثر قراءة اليوم

السعودية تصدر بيانا غاضبا بشأن تصرف إسرائيلي "خطير"

نتنياهو يسخر من العالم : اعتقلنا آلاف المدنيين في غزة وصورناهم عراة ولا تظهر عليهم المجاعة بل عدم ممارسة الرياضة

الأونروا: لا يمكن إنجاز أي عملية إغاثة في غزة بالطريقة التي تمت اليوم

تواصل المحادثات بشأن صفقة الأسرى... تل أبيب: التقدم مرهون بموافقة حماس

نتنياهو يقرّ بفقدان السيطرة على مركز توزيع مساعدات في غزة

غزة : عشرات الشهداء وموت واعتقالات خلال استلام المساعدات جنوب القطاع

إسرائيل تكشف تفاصيل مثيرة عن كمين القسام "كسر السيف" في منطقة بيت حانون

الأخبار الرئيسية

أولمرت: إسرائيل ترتكب جرائم حرب في غزة

20250528040846

نتنياهو: "اغتلنا محمد السنوار"

حماس: توصلنا إلى اتفاق مع ويتكوف وننتظر الرد النهائي .. مسؤول إسرائيلي: مقترح غير مقبول

6836cd8a42360411bd5879b5 (1)

آلاف الفلسطينيين يتوافدون لاستلام المساعدات الغذائية في رفح وسط تدافع وإجراءات أمنية

43 شهيدا في قطاع غزة منذ الفجر

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية