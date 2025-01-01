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مسؤول إسرائيلي يحذر من فقدان تل أبيب حرية العمل في سوريا

الأربعاء 28 مايو 2025 05:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول إسرائيلي يحذر من فقدان تل أبيب حرية العمل في سوريا



القدس المحتلة/سما/

نقلت قناة i24 العبرية عن مسؤول كبير في وزارة الدفاع الإسرائيلية تحذيره من أن إسرائيل قد تفقد حريتها في العمل داخل أراضي الجمهورية العربية السورية.


وأفاد المراسل العسكري للقناة مساء الثلاثاء أن المسؤول الكبير قال إن "إسرائيل تقف عند مفترق طرق استراتيجي في سوريا. الإجراءات التي قمنا بها قبل أقل من ثلاثة أسابيع في سوريا - قد لا نتمكن من تكرارها".

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت وكالة "رويترز" أن سوريا وإسرائيل كانتا على اتصال مباشر في الأسابيع الأخيرة لمناقشة التوترات الحدودية.


وذكر التقرير أن لقاءات عقدت بين مسؤولين من البلدين، ترأس الجانب السوري محافظ القنيطرة أحمد الدلتي. وأجرى المحادثات نيابة عن إسرائيل مسؤولون أمنيون رسميون لم يتم الكشف عن هوياتهم.

وقالت مصادر سورية وغربية ومصدر استخباراتي إقليمي إن "هذه الاجتماعات تستند إلى محادثات خلف الكواليس جرت عبر وسطاء منذ أن أطيح بنظام بشار الأسد في ديسمبر الماضي".

وأكدت ثلاثة مصادر أن عدة جولات من الاجتماع وجهاً لوجه جرت في المنطقة الحدودية، وشملت أراضي واقعة تحت سيطرة إسرائيل.

وفي 14 مايو، شهدت الرياض اجتماعا بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس السوري أحمد الشرع الأمر الذي ألقى بظلاله على سياسة الولايات المتحدة تجاه سوريا، وأرسل رسالة إلى الحكومة الإسرائيلية اليمينية بضرورة السعي لتفاهمات مع الشرع.

ووصف مصدر استخباراتي إقليمي لقاء ترامب مع الشرع بأنه نقطة تحوّل أساسية في السياسة الأمريكية، إذ أضرت باستراتيجية إسرائيل في استغلال تفكك سوريا بعد سقوط الأسد.

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