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أحمد الشرع يتأثر ويبكي بعد عرض "وعده" لأهالي حلب قبل عامين (فيديو)

الأربعاء 28 مايو 2025 05:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
أحمد الشرع يتأثر ويبكي بعد عرض "وعده" لأهالي حلب قبل عامين (فيديو)



دمشق/سما/

أظهرت لقطات متداولة بشكل واسع على مواقع التواصل، الرئيس السوري أحمد الشرع يتأثر ويبكي لدى استحضار وعد كان قد قطعه أمام أهالي المحافظة المهجرين في إدلب، بأنهم سيجتمعون في حلب حرّة.

 

وأبان مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، الرئيس الشرع وهو متأثر ويبكي ويمسح دموعه خلال عرض مقطع فيديو، "لوعد كان قد قطعه أمام جمع من أهالي المحافظة المهجرين في إدلب، بأنّهم سيجتمعون في حلب حُرّة، وذلك عندما كانوا محاصرين في إدلب".

وتفاعل النشطاء على منصة "إكس" مع هذه اللقطات، معتبرين أن هذه الدموع تعبر عن "النصر والفرح والعز"، فيما أعرب الكثيرون عن محبتهم للرئيس السوري ودعمهم له.

هذا وشارك أحمد الشرع اليوم الثلاثاء، في الفعالية الجماهيرية "حلب مفتاح النصر" التي أقيمت على مدرج قلعة حلب، وقال في كلمته: "إخواني في مثل هذا اليوم قبل عامين قلت إنني أراكم في حلب كما أراكم الآن ولا نستحق هذا الدرع إلا إذا عدنا إلى حلب.. ها نحن نفي بالوعد عدنا إليكم نبشركم، ونقول ستكون حلب أعظم منارة اقتصادية.. ومن قلب حلب أعلن للعالم لقد انتهت حربنا مع الطغاة، وبدأت معركتنا ضد الفقر".

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